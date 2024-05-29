Aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hayrullah Baş (43) ile Ö.S. arasında dün akşam Aşık Veysel Mahallesi'nde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ö.S., tabancayla Hayrullah Baş'ı yaraladı.

İlk müdahale ve hastane süreci

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hayrullah Baş kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 yaşındaki Ö.S. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adli süreç

Şüpheli Ö.S.'nin ifadesinin, yaşının küçük olması nedeniyle pedagog eşliğinde savcılıkta alınacağı öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.