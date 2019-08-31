Türk vatandaşlığı, yabancı yatırımcılar için farklı avantajlar sunuyor.

Kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri, daha iyi yaşam standartları, dünyanın birçok ülkesine vizesiz seyahat edebilme ya da kolay vize alabilme bu avantajlardan sadece bir kaçı oluyor. Yabancı yatırımcılar T.C. vatandaşlık başvurusu yaparak T.C. pasaportunun sunduğu ayrıcalıklara kolaylıkla sahip olabiliyor.

Türk vatandaşlığının getirdiği tüm bu imkanlardan yararlanmak için T.C. vatandaşlık başvurusu yapmanız gerekiyor. T.C. vatandaşlık başvurusu, aTürk vatandaşlığı kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ikamet edilen yer valiliğine yapılıyor. Yurt dışından T.C. vatandaşlık başvurusu yapmak için ise dış temsilciliklere müracaat etmelisiniz.

Uygulamada ise T.C. vatandaşlık başvurusu yapılmadan önce, başvuruda bulunacak kişinin Türk vatandaşı olma şartları sağlayıp sağlamadığı tapu kayıtlarından tespit ediliyor. Bu nedenle T.C. vatandaşlığı başvurusu yapacak kişinin Türk vatandaşı olma şartları açısından değerlendirilmesi için ilk müracaat yeri Tapu Müdürlükleri oluyor. Bu müracaatın onaylanması durumunda T.C. vatandaşlığı başvurusu İl Göç İdareleri’ne yapılıyor.

Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Türk Vatandaşlığı hakkının kazanılması için, T.C. vatandaşlık başvurusu yapılmalı ve yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları sağlanmalıdır. Yabancı yatırımcı programı kapsamında gayrimenkul yatırımı yapmak, yabancıların Türk vatandaşlığına geçme şartları arasında yer alıyor. Buna göre 250.000 Amerikan doları gayrimenkul yatırımı yapan yabancılar ya da 500.000 Amerikan doları sermaye ile şirket satın alan veya kuran yabancılar T.C. vatandaşlığı hak edebiliyor.

Türk vatandaşı olma şartları arasında yer alan gayrimenkul yatırımı için belirlenen alt limit tek bir gayrimenkulün değerini ifade etmiyor. Türk vatandaşlığı olma şartları arasındaki gayrimenkul yatırım tutarı, birden fazla gayrimenkul için yapılan yatırımın toplam tutarını ifade ediyor. Dolayısıyla değeri 250.000 Amerikan dolarının altında olan birden fazla gayrimenkul yatırımının toplamı, asgari tutarın üzerinde ile Türk vatandaşı olma şartları karşılanmış oluyor. Realty Turkey portalında bulunan satılık konutları inceleyerek, Türk vatandaşı olma şartları arasında bulunan gayrimenkul yatırımı kriterini karşılayabilirsiniz: https://www.realtyturkey.com/tr/buyers-guide/turk-vatandasligi-basvurusu

T.C. Vatandaşlık Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

T.C. vatandaşlık başvurusu için, talep dilekçenizi hazırlamanız, gerekli diğer belgeleri müracaatınıza eklemeniz gerekiyor. Hangi devlet vatandaşı olduğunuzu gösteren pasaport, medeni durumu gösteren belge, kimlik bilgilerinizin yer aldığı belgeler, varsa Türk vatandaşı birinci ya da ikinci derece yakınlara ait nüfus kayıt örneği ve hizmet bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz, gerekli belgeler arasında bulunuyor.

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