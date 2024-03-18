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Açık hava toplantısı sonrası dağılımlar esnasında Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan; (A.K.), (S.S.), (R.A.), (A.I.), (V.İ.), (M.F.D.S.) ve (R.Ç.) adlı yedi (7) şahıs hakkında “Terör Örgütü Propagandası” yapmak suçundan gözaltı işlemi uygulanmıştır.

Nevruz mitingi öncesi, esnası ve sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı organizesinde, 17.03.2024 günü (bugün) saat 11.40-16.40 saatleri arasında “Nevruz Mitingi” konulu açık hava toplantısı düzenlenmiştir.

İzmir Valiliği basın biriminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, DEM ile Gizli Saklı İş Birliği Halinde!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, DEM ile Gizli Saklı İş Birliği Halinde!"

İzmir Valiliği, DEM Parti'nin organize ettiği Nevruz Mitingi'nin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İzmir’de Nevruz kutlamaları bu yıl da Gündoğdu Meydanı’nda düzenlendi.

DEM Parti'nin Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirdiği Nevruz Mitingi 'nin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda kanunsuz slogan atan 7 kişinin “ Terör Örgütü Propagandası ” yapmak suçundan gözaltı na alındığı bildirildi.