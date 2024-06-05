KwaZulu-Natal eyaletine bağlı Durban kentinin kuzeyindeki Tongaat kasabasında birçok ev yıkıldı ve bazı evlerde ciddi hasarlar meydana geldi.

Hortumun şiddetiyle elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi, sokaklar adeta savaş alanına döndü. Ayrıca, fırtına nedeniyle yollarda su baskınları yaşandı. Eyalet Başbakanı Nomusa Dube-Ncube, Durban ve çevresinde meydana gelen fırtına sonucunda 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eastern Cape eyaletinde ise Nelson Mandela Büyükşehir Belediyesi'nde hortumun ardından sel felaketi yaşandı. Bu sel felaketi sonucunda 2 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, belediye yetkilileri 11 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.