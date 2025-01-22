Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yeni ABD yönetiminin yeni Bakanı Rubio ile kurduğu ilk temasta, mevkidaşına başarılar diledi. Görüşmede Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılık vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede Bakan Fidan ve Bakan Rubio, Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar.

Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.