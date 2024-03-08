AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, eşi Zeynep Dağ, AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü coşkuyla kutladı. Kent merkezinde gerçekleştirdikleri etkinlikte, Dağ ve ekibi kadınlara karanfil dağıtarak anlamlı bir gün geçirdi.

Hamza Dağ'ın Kadınlara Karanfil Hediyesi

Hamza Dağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kent merkezini dolaşarak, Doktor Mustafa Enver Caddesi ve İtalya Sokağı gibi yoğun bölgelerde bulunan kadınlara karanfil hediye etti. Bu samimi etkinlikte Dağ, eşi Zeynep Dağ, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Selman Özboyacı ile birlikte kadınları unutmadıklarını ve bu özel günde onların yanında olduklarını gösterdi.

Kutlama ve Coşku

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, kadınları anlamak ve değer vermek adına gerçekleştirilen bu etkinlikte, 8 Mart'ın özel bir gün olduğunu belirterek kadınları tebrik etti. Dağ, kadınların toplumda önemli bir rol oynadığını ve bu güzel günü birlikte kutlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.