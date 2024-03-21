AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ’ın İzmir'deki barlarda seçim çalışması yaptığına dair bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Çelebi, videoyu "zalım geceler" notuyla paylaşarak dikkat çekti.

Görüntülerde, gece saatlerinde Hamza Dağ'ın İzmir'deki bazı barlara girerek seçim çalışmaları yaptığı görülüyor. Video, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaştığı video, seçim sürecinde adayların farklı mecralarda ve saatlerde seçmenlerle buluşma yöntemlerine ilişkin tartışmalara neden oldu.