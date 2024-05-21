Babalar Günü yaklaştıkça, Türkiye’nin önde gelen alışveriş siteleri babalarımıza özel hediyeler sunmak için çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu yıl, Hepsiburada, Trendyol, ÇiçekSepeti ve n11 gibi büyük platformlarda birbirinden cazip indirimler ve kampanyalar dikkat çekiyor.

Hepsiburada babalar günü kampanyaları

Hepsiburada, Babalar Günü’ne özel geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Parfüm, saat, güneş gözlüğü ve giyim ürünleri gibi hediyeliklerde özel indirimler mevcut. Özellikle Diesel, Nike ve Casio gibi markaların ürünlerinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor​. Ayrıca, belirli kategorilerde sepette ekstra indirimler uygulanıyor, bu da bütçenize uygun hediye bulmanızı kolaylaştırıyor.

Trendyol’un özel indirimleri

Trendyol, her yıl olduğu gibi bu yıl da Babalar Günü için kapsamlı kampanyalar sunuyor. Giyimden elektroniğe, kişisel bakım ürünlerinden spor ekipmanlarına kadar birçok kategoride yüzde 70’e varan indirimler mevcut. Örneğin, kaliteli bir kol saati veya teknolojik bir cihaz almak isteyenler için cazip fırsatlar bulunuyor​​.

ÇiçekSepeti ile duygusal hediyeler

ÇiçekSepeti, Babalar Günü’nde sevdiklerinize duygu dolu hediyeler sunma fırsatı veriyor. Çeşitli çiçek aranjmanları, kişiselleştirilebilir hediyeler ve lezzetli çikolata kutuları indirimli fiyatlarla sunuluyor. Aynı gün ücretsiz teslimat seçeneği ile son dakika hediyeleri için de ideal bir platform​​.

n11’de teknolojik hediyeler

n11, Babalar Günü için geniş bir ürün yelpazesi ve özel indirimler sunuyor. Elektronik ürünlerde ve giyimde büyük indirimler dikkat çekiyor. Özellikle, taşınabilir yazıcılar, spor ayakkabılar ve kamp malzemeleri gibi çeşitli kategorilerde avantajlı fiyatlar mevcut. Bu site, özellikle teknolojik hediye arayışında olanlar için birçok fırsat sunuyor​​.