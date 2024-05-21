Nazilli Belediyesi, hizmet binasında yaşanan yoğunluğu hafifletmek ve sanayi esnafına kolaylık sağlamak amacıyla Yeni Sanayi bölgesinde mobil vezne aracı ile hizmet veriyor. Sanayi esnafının belediyeye gitmeden tüm ödemelerini yapabileceği bu yenilikçi araç, vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı amaçlıyor.

Vatandaşlara hızlı ve etkin hizmet

Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, mobil vezne aracı ile ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın iş yerlerinden uzun süre uzak kalmadan, hızlı ve etkin bir şekilde hizmet alabilmesi için ekiplerimiz sahada hizmet veriyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimize mobil vezne aracımızla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan tam not

Nazilli Belediyesi'nin mobil vezne hizmetinden memnun kalan vatandaşlar, bu tür çalışmaların ilçe genelinde artırılması gerektiğini belirtti. Mobil vezne aracı, 22 Mayıs Çarşamba günü İsabeyli Mahallesi kahvehaneler bölgesinde hizmet vermeye devam edecek.