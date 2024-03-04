Efes Selçuk Belediyesi, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tasarladığı insansız yangın söndürme uçağı yapma projesine destekte bulunmuştu. Belediyenin kendilerine verdiği desteklerden ötürü havacılık öğrencileri, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

İlhamlarını 2021 yılında ülkede çıkan orman yangınlarından alan öğrenciler, TEKNOFEST 2024'te başarılı olmayı hedeflediklerini belirterek Başkan Sengel'e destekleri için teşekkür etti.

Başkan Sengel ise sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşıma, "Her zaman yanınızdayız… THK Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, insansız yangın söndürme çalışmaları için bizden destek istemişlerdi. Biz bu anlamlı projeye destek olmaktan dolayı çok mutlu olduk. Asıl biz size teşekkür ederiz arkadaşlar…" notunu düştü.