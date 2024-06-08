Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Yunusemre Halk Eğitim Merkezi, son programda ise ritim konseri düzenledi. Yunusemre HEM kurs eğiticileri ve kursiyerler tarafından oluşturulan Ritim Gurubu Müzik Yönetmeni TRT Ritim Sanatçısı Turan Mamay şefliğinde 2 aylık çalışmanın ardından ilk konserini gerçekleştirdi.



Ağlayan Kaya Amfi Tiyatroda düzenlenen konsere Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Emel Bayer ve Özgür Yıldız, Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ve çok sayıda kursiyer ve vatandaş katıldı.



Turan Mamay ve 60 kişilik ritim grubu, çeşitli bölgelerden birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Şarkılara eşlik eden vatandaşların bazıları yerinde duramayarak oynarken, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, ritim şov eşliğinde muhteşem bir konser izlediklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ayşen Oğuz ise, Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nda çeşitli programlar düzenlediklerini, finali ise böyle güzel bir konserle taçlandırdıklarını ifade etti. Oğuz, ritim grubunda kurs öğreticileri ve kursiyerlerin yer aldığını belirterek, destek olan herkese teşekkür etti.