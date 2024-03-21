2017 yılında Atölye Cam Mozaikte sanatçı Erfuz Erkınay ve Ayşe Bala Şahin’in gözetiminde eğitim alarak cam mozaik çalışmalarına başlayan sanatçı 2018’de ilk karma sergisine katıldı. Halen aynı atölyede çalışmalarına devam eden sanatçı Doktor Mehtap Erkur’un GT Art Sanat galerisinde gerçekleşen sergi kokteyline çok sayıda davetli katıldı. Toplamda 36 eserin yer aldığı sergide sanatçının cam mozaik tekniği ile oluşturduğu çalışmalar izleyenlerden tam not aldı. Birbirinden renkli ve iddialı eserler arasında Afganlı Kız tablosu serginin en ilgi çeken parçası oldu. ‘’Hayatın Özünde Mutluluk’’ adını taşıyan serginde yer alan, 1985'te National Geographic dergisine kapak olan fotoğrafıyla dünya çapında "Afgan kızı" olarak tanınan Sharbat Gula’nın fotoğrafından örneklenerek yapılan cam mozaik tablo izleyenlerin beğenisini topladı. Afganlı Kız Şarbat Gula’nın meşhur fotoğrafına cam mozaik tekniği ile yeniden hayat veren sanatçı Dr. Mehtap Erkur; ‘’Onu yapmaya karar verdiğimde acaba gözlerindeki o muhteşem ifadeyi verebilir miyim diye çok tereddüt ettim. Bakışlarındaki korku ve aynı zamanda ki o hüznü yansıtmam gerekiyordu. Bunu minik cam parçaları kullanarak yapmak ne kadar mümkündü. Üzerinde epey bir çalıştım; Fakat eseri tamamladıktan sonra fotoğraftaki o ruhu cama geçirmeye çalıştım’’ dedi.

Aydın Nazilli doğumlu olan sanatçı Mehtap Erkur, 1976 Amerikan Kız Koleji, 1982 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Uzun yıllar enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Dr. Mehtap Erkur, halen İzmir Özel Su Hastanesinden hekim olarak görev yapıyor.

Sanatçı Dr. Mehtap Erkur’un ‘’Hayatın Özünde Mutluluk’’ adını taşıyan cam mozaik sergisi GT Art Sanat galerisinde 2 Nisan tarihine kadar açık kalacak.