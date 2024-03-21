Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile yolcu minibüsü çarpıştı. İlk raporlara göre, bu korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halinde olan bir minibüsün, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda tırla çarpışması sonucu meydana geldi. Minibüs, tır ile çarpıştıktan sonra devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi. Kazaya müdahale eden ekipler, yaralılara acil tıbbi yardım sağladı ve olay yerinde gerekli önlemleri aldı.