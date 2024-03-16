Helil Kınay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karabağlar Belediye Başkan adayı olarak görev almasıyla birlikte, Karabağlar Belediyesi'nin emekçileriyle güne başladı. Bu sabah, Kınay, Uzundere Şantiyesi'nde bulunan Karabağlar Belediyesi emekçileriyle bir araya geldi. Ardından ise Belediye Fen İşleri Gediz Asfalt Şantiyesi'ni ziyaret ederek, burada çalışanlarla sohbet etti.

Helil Kınay'ın Mesajı

Helil Kınay, bu sabah gerçekleşen buluşmada şunları söyledi: "Karabağlar’ın emeğini ve hakkını savunurken kendi hakkımızı da savunacağımız bir yolculuğa başlamanın heyecanını yaşıyorum. 15 yıldır Karabağlar Belediyesi’ni her gün verdiğiniz emeklerle nasıl bugüne kadar getirdiyseniz, bundan sonra da o emeklerle beraber size teşekkür ederek bunların üzerine ben kendi adıma bir el daha koyarak, daha görünür kılacağımıza, Karabağlar’da da hak ettiğimizi beraber alacağımızı biliyorum.”

Kampanya Vaatleri ve Hedefler

Kınay'ın açıklamalarıyla birlikte, Karabağlar Belediyesi'nde gerçekleştireceği projeler ve hedeflerine dair de bilgi verildi.

Sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı

Şantiyelerdeki buluşmaların ardından Kınay, Karabağlar’daki sağlık merkezilerini ziyaret ederek, buralarda sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı’nı kutladı. Sağlık emekçilerine karanfil veren Kınay, Karabağlar’daki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için yürütülecek projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Adayı Kınay, sağlık merkezleri ziyaretlerinin ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Cemiyet yönetim kurulu başkanı Dilek Gappi ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Kınay, özgür basını ve vatandaşımızın haber alma özgürlüğünü her zaman savunacaklarını ifade etti.

Kadınlarla birlikte gözleme pişirdi

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sonrasında Uzundere Üretici Kadın Pazarı’nı ziyaret eden Kınay, burada emekçi kadınlarla bir araya geldi. Kadınlarla birlikte börek açıp, gözleme pişiren Kınay, Karabağlar’daki kadınların emeğinin daha görünür olması için birlikte mücadele edeceklerini ifade etti. Uzundere Üretici Kadın Pazarı ziyaretinin ardından Uzundere Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Kınay, mahalle sakinleri ile sohbet ederek yaşanan sorunları masaya yatırdı. Mahalle sakinleri ile görüşmesinin ardından Karabağlar Veterinerlik İşleri Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden Kınay, sokaktaki canların daha iyi şartlarda yaşaması için mücadele edeceklerini belirtti.

Yankı Bağcıoğlu ile şehit ailelerini ziyaret etti

Karabağlar Veterinerlik İşleri Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi ziyaretinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile birlikte Şehit P. Astsb. Üçvş. Önder Yahya Efiloğlu ile P. Onb. Şahin Sağlam’ın ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleri ile sohbet eden Kınay, şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.



Hayvan hakları savunucularıyla toplantı gerçekleştirdi

Şehit aileleri ziyaretlerinin ardından Hayvan Hakları savunucusu STK, dernek yöneticileri ve gönüllülerle Esendere Seçim Koordinasyon Merkezi’nde bir araya gelen Kınay, can dostlarıyla ilgili sorunlar hakkında konuştu. Özellikle kısırlaştırma, beslenme ve barınma sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda Kınay, Karabağlar’da sokak canlarımız için sabit beslenme alanları, parklardaki alanlar, kısırlaştırma ve tedavi hizmetleri konusunda çalışacaklarını ifade etti. Aynı gün Karabağlar Veterinerlik İşleri Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ettiklerini belirterek, bu alanları çocuklara yönelik vakit geçirebilecekleri ve atölyelerle eğitim alabilecekleri bir yer haline çevirmek istediklerini ifade etti.

İftarını Devrim Mahallesi’nde yaptı

Gerçekleşen toplantının ardından iftarı Devrim Mahallesi’nde Güneş Ailesi ev sahipliğinde yapan Kınay, burada ev sahipleriyle sohbet etti. İftar sonrasında Yalur Ailesi ve Karaca Ailesi’ni evinde ziyaret eden Kınay, burada mahalle sakinleri ile sohbet etti. Yaşanan sorunları çözmek adına 1 Nisan’dan sonra hızla çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Kınay, problemleri çözmek adına mücadele edeceklerini belirtti.

“Bu saatte burada olmanıza şaşırdım”

Ev ziyaretlerinin ardından İnönü Caddesi’nde geç saatlere kadar vatandaş ve esnafla bir araya gelen Kınay, onlarla sohbet etti. Vatandaşların, “Bu saatte burada olmanıza şaşırdım” sözleri üzerine Kınay, seçimden önce de seçimden sonra da sık sık vatandaşlarla bir araya geleceğini belirterek, sokakta vatandaşlarla bir arada yürütülecek bir belediyecilik anlayışı benimseyeceklerini belirtti.