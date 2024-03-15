Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya kalp krizi geçirdi. Sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalara göre Çağdaş Kaya'nın durumunun iyi olduğu bildirildi.



Çağdaş Kaya'nın kalp krizi geçirdiği haberinin ardından, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Çağdaş Kaya'yı ziyaret etti.



"İLÇE BAŞKANIMIZ KISA SÜREDE ARAMIZA KATILACAK"

CHP'li Kaya'yı hastanede ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası anjiyo yapılan Buca ilçe başkanımız Çağdaş Kaya’yı hastanede ziyaret ederek moral verdik. İlçe başkanımız şimdi çok daha iyi ve kısa sürede aramıza katılacak. Kıymetli ilçe başkanımıza ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Öte yandan Aslanoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da eşlik etti.