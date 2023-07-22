Kuruş kuruş gelen zamlar, liraya döndü. Arabaların depoları, traktörlerin depoları 5 bin lirayı ''çatlatırsan'' benzinle, mazotla buluşabiliyor...

Eskiden ''bana 20 liralık benzin koy'' dediğinde, pompacı ''tamam abi'' derdi.

Bugün sakin böyle bir şey söyleme, dayağı yersin.

Bence ''200 liralık koy'' da deme. Yine sopa seni bekliyor olabilir. Litresi 35 lira olan benzinden adam sana kaç litre koysun ki?

Bir de... Önceleri ''kuruş'' zam geldiğinde televizyonlar, gazeteler şaha kalkardı.

Bugün maşallah hepsi ''vur ensesine, al lokmasını'' modunda.

Ama siz yine bana kulak verin ve sakın benzinciye, ''bana 20 liralık'' demeyin.

Vallahi akaryakıt pompasını kafanızda görürsünüz.

Benden söylemesi.

İğneden ipliğe

Sevgili okurlar, ben hayatımda böyle bir şey görmedim.

Herkesin elinde bir ''zam sopası var''

Ev sahibi'nde, domates'çide, araba satan galeride, telefoncuda, inşaat malzemesi satan nalbur'da, kentinin vatandaşına su satan belediyelerde, sözüm ona toplu taşıma yapan belediyelerin yan kuruluşlarında, mobilyacı'da, halıcı'da, soğan'cıda, patates'cide, salatalıkçı'da, patlıcancı'da...

Ve bilumum para ile alınıp satılan herşeyde ''zam sopası'' var.

Toptancı perakendeciye mal getiriyor.

Ağzından çıkan şu:

Yarın bu fiyata bulamazsın.

Ev sahibi bugün evini kiraya veriyor, yarın pişman oluyor.

Üst kattaki ondan 5 bin lira daha fazlaya kiracı buluyor.

Olayı biraz daha özetlersem; Para ile satılan her şey, yarın bugünden daha pahalı oluyor.

Hükümet asgari ücrete ''iyileştirme'' adı altında zam yapmayı aklından geçirmeye başlar başlamaz, ev sahibi, bakkal, market, fırın aklınıza ne gelirse. İster yiyeceğiniz, ister giyeceğiniz, ister kullanacağınız. Ne gelirse... Tepeden tırnağa zamlanıyor. Hem de öyle böyle zamlarla değil. Hokkalı... Vurdu mu, yere yapıştıran cinsinden zamlarla vatandaş nakavt ediliyor.

Sonsöz;

Bordroya imza atarak maaş alanlar, yani bordro mahkumları hariç herkesin elinde bir ''zam sopası var''

Üreten toptancıya.

Toptancı perakendeciye.

Perakendeci de vatandaşa patlatıyor sopayı.

Unutmayalım ki;

Herkes elindeki sopayı koyacağı yeri bir şekilde buluyor, ama vatandaş o sopayı hala ne yapacağını bilemiyor.