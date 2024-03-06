CHP Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, ziyaretlerine devam ediyor. Sokak sokak dolaşarak Karabağlarlılar ile tanışan Kınay, vatandaşların dertlerini dinliyor.

Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok ama hesabını soracağım çok şey var

Ziyaretlerine Refet Bele Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek başlayan Kınay, vatandaşların ve esnafın yaşadığı problemleri dinledi. Ardından Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Gülgü’yü, Tahsin Yazıcı Mahallesi Muhtarı Selim Arı ve Bozyaka Mahallesi Muhtarı Hasan Soysal’ı ziyaret etti. Muhtarlık ziyaretlerinde muhtarlarıyla bir araya gelen Kınay, “Hesabını veremeyeceğim hiçbir şey yok ama hesabını soracağım çok şey var” dedi. Muhtarlık ziyaretlerinin ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahallelerinin yaşadığı sorunları dinleyen Kınay, 1 Nisan’dan sonra yürütülecek çalışmalara hızla başlayacaklarını ifade etti. Ziyaretleri esnasında Semt Merkezi’ne giden Kınay, burada giyim-dikim kursu, tığ-örgü kursu ve dantel anglez kursu derslerine konuk olarak kursiyer kadınlarla sohbet etti. Sohbetin sonunda kursiyer kadınlar Kınay’a fular hediye etti.

Seçim ofisi açılışına katıldı

Muhtarlık ve esnaf ziyaretlerinin ardından Muammer Akar Seçim Ofisi açılışına katılan Kınay, sokaklarda gezen bir belediye başkanı olacağını ifade etti. Yeni ofis için ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Kınay, karşılaştığı büyük coşku için teşekkür etti. Karabağlar’daki birlik ruhuna dikkat çeken Kınay, Karabağlar’ın eski İzmir’i oluşturduğu gibi yeni İzmir’i de yaratacağını belirtti.

Her zaman mücadelenin önünde kadınlar var

Seçim ofisi açıklamasının ardından Aydın Mahallesi’nde düzenlenen bahçe buluşmasına katılan Kınay, her zaman kadınların mücadelede en önde olduğunu belirterek, kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Kınay, "Kadınlar yoksulluğu en çok çekenler. Evlerinden çıkamıyor, sesini duyuramıyor. Biz sosyal toplumdan yana belediyecilik anlayışımız ile kadınları, gençleri, çocukları önceliklendiren, Semt evleri, çocuk parkları, pazar yerleri, kadına yönelik çalışmalar ile Karabağlar'daki kadınlarımızın evlerinden çıkabileceği; kuracağımız modeller ile ekonomisine katkı sağlayacağı, dayanışma içinde olacağımız bir belediye olacağız" dedi. Kınay sözlerini “Bana neye güveniyorsun dediklerinde kendime ve Kadınlara güveniyorum” diyerek noktaladı. Sohbetin sonunda, Kınay, birinci dönem pastacılık kursu kursiyerlerinin kendilerinin yaptığı pastayı kesti.