IKEA, İngiltere'de başlattığı bu yenilikçi projeyle Roblox'ta bir sanal mağaza açacak. Bu sanal mağazada çalışmak isteyen oyuncular, mağazaya gelen müşterilere yardımcı olacak ve kafeteryada hizmet verecek. Saat başına 13,15£ (16,78 dolar) ödeme yapılacak olan bu iş için toplam 10 pozisyon sunulacak.

Sanal Mağaza Deneyimi

"The Co-Worker Game" olarak adlandırılan bu yeni oyun, oyunculara IKEA'nın sanal evreninde çalışma deneyimi yaşatacak. Oyuncular, müşteri hizmetlerinden kafeterya işlerine kadar çeşitli görevlerde çalışabilecekler. IKEA, bu projeyle oyunculara benzersiz bir kariyer deneyimi sunmayı hedefliyor.

IKEA Ülke Halkı ve Kültür Müdürü Darren Taylor, “Roblox'ta ücretli çalışma başlatan ilk marka olmaktan heyecan duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımız hem oyunda hem de gerçek dünyada rollerini değiştirebilir, departman değiştirebilir ve istedikleri yönde ilerleyebilirler” dedi.

Bu sanal mağaza için mülakatlar 14 Haziran ile 18 Haziran arasında yapılacak ve 24 Haziran'da işe başlanacak. Tabi başvuru için en az 18 yaşında olmak gerekiyor.

IKEA'nın bu yenilikçi adımı, gelecekte sanal çalışma deneyimlerinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları veriyor. Sanal mağazalar ve dijital çalışma alanları, özellikle genç nesiller için yeni ve heyecan verici kariyer fırsatları sunabilir. IKEA'nın bu projesi, diğer markalar için de ilham kaynağı olabilir.