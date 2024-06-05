Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Çevre Haftası kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin su sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu ve kişi başına düşen kullanılabilir su miktarının dünya ortalamasının çok altında olduğunu açıkladı.

Şengül, Dünya Bankası verilerine göre dünya nüfusunun %25'inin su kıtlığı yaşayan bölgelerde yaşadığını ve 2024 itibariyle 2.2 milyar insanın güvenilir içme suyuna erişimden yoksun olduğunu belirtti.

Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı bakımından Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Şengül, 2023 verilerine göre bu miktarın 1300 metreküp olduğunu ve bunun dünya ortalamasının altında kaldığını vurguladı.

Şengül, bu durumun su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasını hayati önem taşıdığını söyledi.

Çevre kirliliği ile mücadelede de birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti: "Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutlamak ve çevremizi koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak için buradayız. Bu özel gün, doğamıza olan sorumluluklarımızı hatırlatmak ve sürdürülebilir bir gelecek için atmamız gereken adımları belirlemek adına büyük bir öneme sahiptir. 2024 yılı itibariyle, dünya genelinde çevre sorunlarının ciddiyetini görmekteyiz. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, su kaynaklarının tükenmesi ve plastik kirliliği gibi sorunlar, gezegenimizin geleceğini tehdit etmektedir. Ancak, bu sorunlar karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine, birlikte hareket etme zamanı. Bizler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızdan aldığımız destek ve onun çevre duyarlılığı ile bu mücadelede en ön saflarda yer alacak doğamızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"dedi.