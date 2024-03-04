Ortalama 9 aydır sektörde var olan durgunluğun yerini hareketli günlere bırakacağı söylenirken, şubat ayında sahayı yakından incelediklerini aktaran Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Araç fiyatlarındaki düşüş ve istikrarsızlık geçtiğimiz ay itibarıyla son buldu ve tüketici regüle olan, oturan fiyatlara alıştı. Alıcı ile satıcı arasındaki fiyat uyuşmazlıkları sona ermeye başladığı için hareketliliğin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Artan talep, enflasyon ve kur etkisiyle ikinci elde önümüzdeki aydan itibaren yüzde 3-4 oranında fiyat artışı görmemiz muhtemel.” dedi.

Aylardır durgun geçen ikinci el araç sektörü, geçtiğimiz ayla birlikte yerini tekrar hareketli günlere bırakmaya başladı. 9 aydır durağan bir profil çizen pazarda, sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artışa karşılık birçok marka ve modeldeki otomobillerin fiyatlarında düşüş yaşanması hareketliliğin başlamasında etkili oldu.

Sıfır kilometre araçlarda bazı otomobillerde tedarik problemlerinin gündeme geldiğini belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “Sıfır kilometre araçlarda, sene başında var olan nispeten cazip fiyat ve finansman koşulları, otomobil bolluğu, yerini yüksek fiyatlı ve kısıtlı sayıdaki otomobile bırakmaya başladı. Sürekli artan sıfır araç fiyatları karşısında ikinci el araçların daha cazip olduğu kanısı tüketicide belirginleşmeye başladı.” açıklamasını yaptı.

İkinci elde fiyatlar artık kabul edilebilir ve uygun Fiyatlar artacak mı, düşecek mi belirsizliğinin tüketici nezdinde sona erdiğini de aktaran Karakaş “9 aydır düşen ikinci el

araç fiyatlarında düşüş son bularak belirli bir yere oturdu, regüle oldu. Satıcının istediği fiyat ile alıcının fiyat beklentisi buluşmaya başladı. Belirsizlikler ortadan kalktığı için artık araç satın alma kararlarının da netleştiğini görüyoruz. Fiyat istikrarında pazar bir süre daha şubat ayı fiyatlarını baz alarak ilerleyecek. Seçim sonrası kur artışı beklentisi, enflasyon etkisi, sıfır araç fiyatlarındaki artışla birlikte ikinci elde de önümüzdeki günlerde yüzde 3-4 dolaylarında bir fiyat artışı görmemiz muhtemel. Özetle ikinci eldeki fiyatlar artık tüketici için fahiş veya akıldışı bir görünümde değil. Hareketli günler bizi bekliyor.” açıklamasında bulundu.