YÜZLERCE ÇOCUK KATILDI

Avrupa’nın en büyük İzmir’in tek Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nı ilçeye kazandıran Bayraklı Belediyesi, düzenlenen çocuk şenliği ile yüzlerce çocuğu ve aileyi bir araya getirdi. Maskotlar, şarkılar, oyunlar, yüz boyama etkinlikleri, danslar ve ikramlarla gün boyu keyifli anlar geçiren çocuklar, eğlenceye doydu. Güzel havada çocuklarıyla unutulmaz anlar yaşayan aileler de şenlik dolayısıyla Başkan Sandal ve emeği geçenlere teşekkür etti. Ayhan Öztürk ve ekibinin sahne aldığı çocuk şarkıları konserinde ise çocuklar hep bir ağızdan şarkılar söyleyip, dans etti.

HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “İzmir’in kalbi Bayraklı’da kalbin içini çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte doldurduk. Eğitim yuvalarımızda ve etkinliklerimizde çocuklarımızı kültürle, sanatla iç içe yetiştiriyoruz. Bu amaçla Avrupa’nın en büyük İzmir’in tek Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda düzenlediğimiz şenlikte çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu görmek, bizim de mutluluğumuzu artırdı. Bayraklı’da çocuklarımız her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor” dedi.