Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesindeki bir taş ocağında, tarih öncesi devlerden biri olan mamuta ait kalıntılar bulundu. Kırgızistan Kültür, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ak Suu ilçesindeki Cırgalah Nehri'nin eski taşkın yatağındaki taş ocağında gerçekleşen keşif, arkeologları heyecanlandırdı.

Mamut kalıntılarının keşfedildiği taş ocağı, doğal koşullar altında muhafaza edilmiş gibi görünüyor. İnceleme sırasında diş ve çene kemiği parçalarının farklı bölgelerde, taş ocağının kum ve çakıl birikintileri arasında bulunduğu belirlendi. Arkeologlar, buluntuların yaklaşık 3 ila 5 metre derinlikte olduğunu tespit etti.

Kalıntıların güneş ışığının etkisinden korunması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Kafatasının alt kısmı olduğu tahmin edilen buluntu, özenle temizlenerek korunmaya alındı. Ancak, bulunan kemiklerin kötü korunması nedeniyle kafatasının sadece bir kısmı açığa çıkarılabildi.

Henüz çıkarılamayan kemiklerin, ilerleyen süreçte dikkatlice çıkarılacağı belirtiliyor. Bu arada, çıkarılan kemikler müzeye teslim edilmek üzere paketlenerek saklanıyor. Mamut kalıntılarının bulunması, bölgedeki tarih öncesi yaşamı anlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.