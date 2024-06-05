Otobüs firmaları, Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi fırsata çevirerek bilet fiyatlarını artırdı. Bu durum, bayram tatili planı yapan vatandaşları zor durumda bırakıyor. Birçok kişi, alternatif ulaşım yolları arayışına girdi.

Uygun fiyatlı bilet bulmak mümkün mü?

Yolcular, uygun fiyatlı bilet bulabilmek için internet üzerinden fiyat karşılaştırma sitelerini sıkça ziyaret etmeye başladı. Ancak, birçok otobüs firması doluluk oranları nedeniyle yüksek fiyat politikası uyguluyor. Seyahat planı yapacaklar için erken rezervasyonun ve esnek tarih seçeneklerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

İşte 3 büyük ilin Kurban Bayramı otobüs bilet fiyatları

Ankara - İstanbul

400 TL' den başlayıp 800 TL' ye kadar çıkıyor

İstanbul - İzmir

900 TL' den başlayıp 1400 tl ye kadar çıkıyor

Ankara - İzmir

Ortalama fiyatlar 650 TL - 800 TL arasında değişiyor.

Çeşitli otobüs firmalarından alınan bilgilere göre düzenlenmiştir. Güncel otobüs fiyatları için firmaların sitelerini inceleyebilirsiniz.