Karşıyaka’nın genç ve dinamik başkan adayı İsmail Çiftçioğlu; koroyla şarkı söyledi, sanatseverlerle birlikte oynadı. Kültür ve sanatta öncü Karşıyaka için doğru projelerinin hazır olduğunu belirten Çiftçioğlu, kültür ve sanat üreticilerini destekleyeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı’nın Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, Tuna Kültür ve Sanat Derneği’nin düzenlediği Çiğdem Sabuncuoğlu’nun yönetimindeki “Efsanelerle Akşam Güneşi” Konseri’nde vatandaşlarla birlikte Karşıyakalı solistlerin seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Programı başından sonuna kadar takip edip gecenin sonunda sahneye çıkan Çiftçioğlu, önce oynadı sonra koroyla birlikte şarkı söyledi.

Konserin ardından açıklamalarda bulunan Çiftçioğlu, “Tuna Kültür ve Sanat Derneği’mizin “Efsanelerle Akşam Güneşi” Konseri’nde komşularımızla Karşıyaka’mıza yakışır adı gibi efsane bir akşam yaşadık. Koromuz ve solistlerimizle birlikte şarkılar söyleyip coşkuyla eğlendik. Bu güzide akşam için derneğimize, koromuza ve şefimiz Çiğdem Sabuncuoğlu’na teşekkür ederim. Karşıyaka’mızda 1 Nisan sonrası daha fazla kültür ve sanat etkinlikleriyle bir arada olacağız. Kültür ve sanat etkinlikleriyle komşularımızın yaşamını daha fazla renklendireceğiz. Ulu önderimizin sözlerini rehber edinerek yılmadan, yorulmadan Karşıyaka’mızı her alanda merkez olduğu bir konuma taşıyacağız” dedi.

KÜLTÜR VE SANATLA YAŞAYAN KARŞIYAKA

Karşıyaka’nın kültür ve sanat alanında daha öncü bir konuma gelmesi için doğru yatırımlar yapacağını dile getiren Çiftçioğlu, “Belediyecilik sadece yol, kaldırım yapıp çöp toplamak değildir. Bir belediye başkanın görevi kentini her alanda öncü yapmaktır. Tabi ki temel beledeyiciliğin yanı sıra özellikle kültür ve sanat hayatımıza yönelik de doğru yatırımlar yapmak zorundayız. Çünkü Karşıyaka’mız ve Karşıyakalı en doğrusunu, en güzelini ve daha fazlasını hak ediyor. Bu kapsamda dersimize doğru çalıştık, kültür ve sanata dair doğru çözümlerle projeler geliştirdik. Açıkhava festival alanlarından tutunda, kültür gezilerine kadar; resim, heykel, dans, ritim eğitim atölyelerinden tutunda kültür sanat desteklerine kadar çok çeşitli projelerimiz var” diye konuştu.

KÜLTÜR VE SANAT ÜRETİCİLERİNİ DESTEKLEYECEĞİZ

Karşıyakalı sanatçılara kültürel ve sanatsal üretim desteği müjdesi de veren Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu, “Karşıyaka’mızda kültür sanat faaliyetlerinin daha da artması için 1 Nisan sonrası kültür ve sanatsal üretim desteğimizi hayata geçiriyoruz. Karşıyaka Kültürel ve Sanatsal Üretim Desteğimiz ile Karşıyakalı kültür ve sanat üreticileri projelerini hayata geçirebilecek ve daha fazla bu alanda üretim yapabilecek. Kültür ve sanat üreticilerinin en önemli ihtiyaçlarından birisi de eserlerini sergileyebileceği uygun fiyatlı ve nitelikli salon, sergi alanlarına ulaşabilmek. Bu sorunu gidermek için bizler Karşıyaka Belediyesi olarak kültür ve sanat üreticilerine ücretsiz salon, sergi ve galeri desteği vereceğiz. Tuna Kültür ve Sanat Derneği’miz gibi kültür ve sanat hayatımıza katkı sunan derneklerimizin daha fazla yanlarında olacağız. Sonuna kadar kültür ve sanat faliyetlerinin destekçisi olacak tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da Karşıyaka’mızın farkını ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.