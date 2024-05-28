Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı'nda, İsrail ve Mısır askerleri arasında çatışma meydana geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın doğrulandığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çatışma Mısır askerleri tarafından başlatıldı

IDF açıklamasında, "Birkaç saat önce Mısır sınırında bir silahlı çatışma meydana geldi. Olay şu anda soruşturma altında ve Mısır tarafıyla diyalog sürüyor" ifadelerine yer verildi. İsrail basınında çıkan haberlerde, çatışma sonucunda bir Mısır askerinin hayatını kaybettiği, İsrail tarafında ise can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca, çatışmanın Mısır askerleri tarafından başlatıldığı iddia edildi.

Makamlardan henüz açıklama yok

Olayın ardından Mısır makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.