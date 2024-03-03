Seçim çalışmalarını tam gaz sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, hafta sonunda temaslarına Eşrefpaşa bölgesinde devam etti. Sabah saatlerinde Eşrefpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede halkla buluşan CHP’li Mutlu, ardından esnaf turuna çıktı. Saha çalışmaları kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara ücretsiz müzik eğitimi veren Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği ile Eşrefpaşa Giritliler Derneği’ni de ziyaret eden Mutlu’nun bir sonraki durağı ilçenin en eski amatör kulüplerinden Atillaspor Kulübü Derneği oldu. Başkan Adayı Mutlu, Eşrefpaşa’daki saha temaslarının ardından akşam saatlerinde elinde kahveyle Alsancak Kordon’a çıktı. Çimlerde gençlerle oturan ve sokak sanatçılarının şarkılarına dans ederek eşlik eden Mutlu’nun Kordon turu keyifli anlara sahne oldu.

GÜNE HALK BULUŞMASIYLA BAŞLADI

Hafta sonunda saha mesaisine Eşrefpaşa bölgesinde devam eden CHP’li Mutlu, Zafertepe Mahallesi’nde halkla buluştu. Bir kafede gerçekleşen buluşmaya, mahalle sakinlerinin yanı sıra, meclis üyesi adayları ve muhtarlar da katıldı. Buluşmada mekanı dolduran vatandaşlara hitap eden Mutlu, “Altyapı, dönüşüm, ulaşım, temizlik, sosyal donatı, gençlik merkezleri ve ileri yaş mekanları gibi taleplerinizin olduğunu biliyorum. Bunları çözmek için geliyoruz. Sosyal belediyecilik yapmak için bu göreve talip oldum. Muhtarlarımız derdini anlatmak için kapı kapı gezmeyecek. Meclis üyeleri, mahallelerin sorunlarını takip edecek. Kağıda yazılıp verilen sorunların ceket ceplerinde unutulmasını istemiyoruz. Sorunların yerinde öğrenilmesi ve çözümlerin daha hızlı olması için Muhtarlar Meclisi’ni duracağız. Çocuğunu kreşe gönderemeyen kadınlar ne iş ne sosyal hayata katılabiliyor. Açacağımız kreşlerle onların yükünü omuzlarından alacağız. İleri yaştaki büyüklerimize ve engellilerimize bakan kadınların omzundaki yükü de bakım evlerimizle alacağız. Doğalgazı olmayan mahallelere doğalgaz götüreceğiz, etüt merkezleriyle eğitimi destekleyeceğiz. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Konak’a bütün birikimimle hizmet etmeye geliyorum” ifadelerini kullandı. Ev sahipliği için işletme sahibi Civan Demircan’a teşekkür eden Mutlu, buluşmaya katılanlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

EŞREFPAŞA CADDESİ’NDE ESNAF TURU

Başkan Adayı Mutlu, halk buluşmasının ardından Eşrefpaşa Caddesi’nde esnaf turuna çıktı. Cadde boyunca dükkanları gezerek işyeri sahipleri ve çalışanlarına hayırlı işler dileyen Mutlu’ya, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi de eşlik etti. Seçimlerde oy isteyen Mutlu’ya, “Sizden başkası olmaz. Bütün gücümüzle arkanızdayız” sözleriyle destek verildi. Kahvehanelere uğrayarak vatandaşlarla da sohbet eden Mutlu, girdiği bir sokakta Zeybek gösterisi ile karşılandı.

BARIŞ ÇOCUK ORKESTRASI’NI DİNLEDİ

Bölgedeki temasları kapsamında Mutlu, Konak’ta özellikle sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocuklara ücretsiz müzik eğitimi veren Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği’ni de ziyaret etti. Faaliyetler hakkında bilgi alan ve Konak Belediyesi ile sürdürülen iş birliklerinin yeni dönemde de artarak devam edeceğini söyleyen Mutlu’ya, orkestrada yer alan çocuklar tarafından müzik dinletisi sunuldu.

GİRİTLİLER DERNEĞİ’NE ZİYARET

Daha sonra Eşrefpaşa Giritliler Derneği’ni ziyaret eden Mutlu, dernek yönetimi tarafından ilgiyle karşılandı. Kendi ailesinin de mübadele ile Anadolu topraklarına geldiğini hatırlatan Mutlu, seçim mesajları da verdi. Partisinin İzmir’de 9 kadın aday göstermesinden övgüyle bahseden Mutlu, “Bundan sonra bu sayı daha da artacak. Hizmet belediyeciliğini önemsiyoruz. Artık belediye

başkanları, Genel Merkezimiz tarafından sürekli olarak ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. 2028 yılında iktidara giden yol güçlü yerel yönetimlerden geçiyor. İktidar bu ülkeyi yönetemiyor. Şimdi de önümüzdeki yerel seçimler için seçmene, ‘Verin, bir dönem de belediyeyi biz yönetelim’ diyorlar. Ülkeyi yönetemediniz, belediyeyi nasıl yöneteceksiniz?” dedi.

DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ

Konuşmasının devamında kentsel dönüşüme vurgu yapan Mutlu, şunları söyledi: “Dönüşüm öncelikle hedefimiz. İktidarın Sulukule örneğinde olduğu gibi değil yerinde ve mahalle bazında kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Belediyenin hazırladığı planlara bakacağız. Planları bozma taraftarı değilim, onlar çok zaman alan şeyler. Mevcut planların hepimizi ikna edecek şekilde üzerinden geçip hayata geçireceğiz.”

SPORA AĞIRLIK VERECEĞİZ

Mutlu’nun Eşrefpaşa’daki son durağı ilçenin en eski amatör kulüplerinden Atillaspor Kulübü Derneği oldu. Kulübün saha ve tesis sorunlarını dinleyen Mutlu, “Bu dönem spora ağırlık vereceğiz. Bu hem gençlerin farklı yollara yönelmesini engellemek hem de sporun desteklenmesi gerektiğine inandığımız için. Gençlerin bulundukları yerde spor olanaklarıyla tanışmasını sağlamak zorundayız. Konak’ta dönüşümle birlikte yeni boş alanlar elde edip sosyal donatı eksikliğini gidermemiz lazım” diye konuştu. Ziyaretin sonunda Mutlu’ya kulüp yöneticileri tarafından üzerinde adının yazılı olduğu takım forması hediye edildi.

ÇİMLERDE OTURDU, ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Başkan Adayı Mutlu, Eşrefpaşa’daki saha temaslarının ardından akşam saatlerinde elinde kahveyle Alsancak Kordon’a çıktı. Partili gençler ve meclis üyesi adaylarının da kendisine eşlik ettiği Mutlu, çimlerde vakit geçirenlerle uzun uzun sohbet etti. Gençler, Konak için vizyon ve projelerinden bahseden Mutlu’ya, “Konak sizinle mutlu olacak” sözleriyle karşılık verdi. Mutlu’yu gören sokak sanatçıları ise CHP’nin seçim müziğine ilham olan “Anlıyorsun değil mi?” ve “Güzel günler göreceğiz” şarkılarını çalarak kendisine sürpriz yaptı. Müzisyenlerin eğlenceli melodilerine dans ederek eşlik eden Mutlu’nun Kordon turu keyifli anlara sahne oldu