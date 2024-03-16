Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal’a destekler artarak devam ediyor. İYİ Parti Bayraklı Belediye Meclisi 7. Sıra adayı Sezai Öcal partisinden istifa ederek CHP’ye katıldı. CHP’ye üye olan Öcal ve beraberindekilere rozetleri İrfan Önal taktı. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yapılan üye geçiş töreninde konuşan İrfan Önal, “Değerli arkadaşlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Benim iki büyük eserim var, birisi Cumhuriyet diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Sizler de bugün üyemiz oluyorsunuz. Hoşgeldiniz” dedi.

ORTAK AKIL VURGUSU

Ortak akılla belediyeyi yöneteceğinin altını çizen İrfan Önal, “Bizler, ortak akla demokrasiye inananlarız. Göreve geldikten sonra vatandaşlarımız, STK’lar, hemşeri dernekleri, muhtarlar ile ortak akılla belediyeyi yöneteceğiz. Sizlerin bugünkü desteği de bizler için çok anlamlı, teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘İRFAN ÖNAL’A İNANIYORUZ’

İYİ Parti’den 7. Sıra meclis üye adaylığından istifa eden Sezai Öcal ise, “Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal’ı destekleme kararı aldık. 31 Mart’tan sonra genç başkanımız İrfan Önal’ın Bayraklı’ya büyük hizmetler kazandıracağına inandığımız için kendisine desteğimizi açıkladık. Ben de İYİ Parti’den istifa edip, CHP’ye üye oldum” dedi.