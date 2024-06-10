İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD), otizmli bireylerin istihdamı için önemli adımlar atmaya başladı. Başkan Feyyaz Sungur, bu kapsamda düzenlenen seminerde tüm iş dünyası ve yönetimlerin destek çağrısında bulundu.

Sungur, otizmli bireylerin yeteneklerine odaklanarak uygun iş alanları oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bu kişilerin titizlik, disiplin ve dürüstlük gibi özellikleriyle verimli çalışabileceklerine dikkat çekti.

İş Hayatına Katılımlarının Kolaylaştırılması İçin Çağrı Yapıldı

Otizmli bireylerin işgücüne katılımlarının desteklenmesi gerektiğini belirten Sungur, uygun koşulların sağlanması ve bilimsel dayanaklı uygulamaların hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Sungur, otizmli bireyler için korumalı ve kaynaştırmalı işyerleri kurulmasının gerekliliğine dikkat çekerek, bu konuda derneklerin, vakıfların ve yerel yönetimlerin projelerine destek sağlanması çağrısında bulundu.