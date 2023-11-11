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Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, yakalanan 2 kişi de jandarmaya teslim edildi.

Dikili ve Seferihisar açıklarında can salı ve lastik botta Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ilçesi açıklarında bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine bölge giden ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen i kurtardı. Ekipler, ülkeyi yasa dışı yolla terk etmeye çalışan 2 kişiyi de yakaladı.