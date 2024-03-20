İzmir Barosu ile İzmir Barosu çalışanlarının örgütlü olduğu Tez-Koop İş Sendikası arasındaki kriz günden güne büyüyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmasında sonuç çıkmayınca arabulucuya gidildi. İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ile Tez-Koop İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı ile yönetimi arasında sonuç çıkmadı. Bunun üzerine bir kez daha arabulucuya gidildi. 2.Kez gidilen arabulucu görüşmelerinden sonra yine sonuç alınamadı. Çalışanlar bunun üzerine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, arabulucu görüşmelerinden sonuç alınamadığını ve mücadelelerinin sonuna kadar süreceğini duyurdular.

