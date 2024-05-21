İzmir'in adını taşıyan ve dillere destan olan İzmir bombası, çıtır hamuru ve akışkan çikolata dolgusuyla tatlı severlerin vazgeçilmezi haline geldi. Peki, bu lezzetli tatlı nasıl ortaya çıktı ve evde nasıl yapabiliriz? İşte İzmir bombasının hikayesi ve pratik tarifi...

İzmir bombasının hikayesi

İzmir bombası, 19. yüzyılın sonlarına doğru İzmir'de ortaya çıkan bir tatlı. Rivayete göre, Fransız mutfağından esinlenerek yaratılan bu tatlı, zamanla İzmir'e özgü bir lezzet haline gelmiş. İncecik hamuru ve akışkan çikolata dolgusuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakan İzmir bombası, günümüzde Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek tüketiliyor.

Evde İzmir bombası yapımı

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

Sürülebilir çikolata kreması

Yapılışı:

Ilık su, sıvı yağ, toz şeker ve tuzu bir kapta karıştırın.

Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru 15-20 dakika dinlendirin.

Hamuru bezelere ayırın ve unlanmış tezgahta incecik açın.

Açtığınız hamurun ortasına bir kaşık çikolata kreması koyun ve kapatın.

Kenarlarını çatalla bastırarak iyice kapatın.

Kızgın yağda altın rengi olana kadar kızartın.

Fazla yağını kağıt havlu üzerinde alarak servis yapın.

İzmir bombası yapımında püf noktaları

Hamuru çok fazla yoğurmamaya özen gösterin, aksi takdirde sertleşebilir.

Hamuru açarken çok inceltmeyin, yoksa yırtılabilir.

Çikolata kremasını çok fazla koymayın, yoksa hamur kapanmayabilir.

Kızartma yağının sıcaklığı çok yüksek olmamalı, yoksa bombalar çabuk yanabilir.

İzmir bombası servis önerileri

İzmir bombası, yanında çay veya kahve ile servis edilebilir. Dilerseniz üzerine pudra şekeri veya tarçın serpebilirsiniz.