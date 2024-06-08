Sınav merkezlerinin çevresinde gürültü kaynaklarına müdahale eden ekipler, sınava geç kalan öğrencilerin imdadına da yetişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilk aşaması bugün yapılan Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı için özel önlem aldı. Öğrencilerin sınavda dikkatinin dağılmaması için sınavların yapıldığı okul çevrelerinde gürültü kaynaklarına müdahale eden ekipler, yine sınav süresince inşaat çalışmalarına da ara verilmesini sağladı. Sınav merkezi çevresinde dilenciliğin yanı sıra seyyar satıcılık yapanlara da müdahale edildi.





Engelli öğrenci ekiplerce sınava yetiştirildi



İzmir’de engelli bireylerin sınava girdiği Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi çevresinde de gerekli tedbirler alındı. Ekipler, önlem aldıkları sırada bir öğrencinin sınava geç kaldığını görünce yardım etti. Yine farklı okullarda sınava yetişemeyen kimi öğrencilerin imdadına da zabıta ekipleri yetişti.