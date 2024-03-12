İzmir'de, Türkiye genelinde gerçekleştirilen 'Mahzen-9' operasyonları kapsamında, faaliyet yürüten 'Keser' suç örgütünün lideri ve 4 üyesi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyon, 'Mahzen-9' kapsamında Türkiye genelinde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonların bir parçası olarak gerçekleştirildi. 'Keser' suç örgütünün lideri Hasan Keser ve 4 üyesi, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında suç örgütü lideri Hasan Keser'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheliye ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin karıştığı suçlar arasında 'ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama', 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokmak' gibi suçlar olduğu tespit edildi.

Şüphelerin Durumu ve Devam Eden Çalışmalar

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.