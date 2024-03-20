İzmir Metro A.Ş, Kaymakamlık-Evka 3 istasyonları arasında sefer gerçekleştiren metro hattında yapılacak bakım çalışması ile ilgili sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı.

Duyuruda, "İzmir Metrosu'nda sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, 24.03.2024 Pazar günü işletim sonuna kadar yapılacak planlı bakım çalışması süresince, Kaymakamlık-Fahrettin Altay istasyonları ile Fahrettin Altay-Bornova istasyonları arasında işletimimiz hafta sonu sefer planına uygun olarak devam edecek olup, Bornova-Evka 3 istasyonları arasında ulaşım ESHOT otobüsleri ile sağlanacaktır" denildi.

Aynı zamanda bakım çalışması nedeniyle 23.03.2024 Cumartesi'yi 24.03.2024 pazar gününe bağlayan gece Baykuş Seferleri Fahrettin Altay-Bornova istasyonları arasında yapılacak.