Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan duyuruda, İzmir'in kuzey ilçeleri için sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Sağanak Uyarısı Bergama ve Dikili İçin

Yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in kuzeyindeki Bergama ve Dikili ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Özellikle yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olabileceği ifade edildi.

Dikkat Edilmesi Gereken Saatler

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizin kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Olumsuzluklara Karşı Tedbirli Olunması İsteniyor

Meteoroloji yetkilileri, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Ani sel, su baskını, yerel yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyılarda yerel hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemle belirtildi.