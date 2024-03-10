İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Büyük İzmir Mitingi'ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldı.

Bilal Saygılı'nın Vurguları

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in güzelliklerini vurgulayarak, belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade etti. İzmir'e verilecek hizmetin sorumluluğunu üstleneceklerini belirten Saygılı, sadece sözle değil, projelerle ve vizyonla hizmet edeceklerini vurguladı. İzmir'i ayağa kaldıracak gücün kendilerinde olduğunu belirterek, çarenin Cumhur İttifakı'nın adayı, Hamza Dağ'da olduğunu ifade etti.

31 Mart Yerel Seçimleri Yaklaşıyor

Siyasi partiler, 31 Mart Yerel Seçimleri için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Seçim atmosferi her geçen gün daha da yoğunlaşıyor.

Büyük İzmir Mitingi

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen Büyük İzmir Mitingi, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen miting, coşku ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Büyük İzmir Mitingi'nde" şunları söyledi:

BİRLİĞİMİZİN NİŞANESİ İZMİR

"İzmir, Güzel İzmir, Canım İzmir, Memleketim İzmir...Taşına, toprağına, havasına, suyuna aşık olduğumuz İzmir. Sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış; kardeşliğin, dostluğun şehri İzmir…Kurtuluşun şehri, birliğimizin nişanesi, özgürlüğümüzün simgesi İzmir…

BUGÜN İZMİR'İMİZ BİR BAŞKA GÜZEL

Bugün İzmir’imiz bir başka güzel...Denizi başka, güneşi başka güzel... Bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı İzmir’imizde ağırlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıymetli İzmirliler, İzmir ki; tarihiyle, kimyasıyla, coğrafyasıyla; Üretimi, emeği ve tüm öz değerleriyle; İnancıyla, direnciyle ve azmiyle bu yükselişi çoktan hak ediyor…

İZMİR GERÇEK BELEDİYECİLİĞİ HAK EDİYOR

İzmir ki; aklıyla, fikriyle, duruşuyla; kanayan yaralarının sarılmasını; ayaklarının üzerinde durabilmeyi, yürümeyi, koşmayı hak ediyor…İzmir; belediyecilik hizmetlerinin en güzelini fazlasıyla hak ediyor…Yatırımı, dönüşümü, gerçek bir belediyeciliği hak ediyor…

SÖZ DEĞİL, PROJELER BİZDE

Bu hakkı İzmir’e teslim edecek anlayış bizde…Söz değil, projeler bizde…Laf değil, vizyon bizde…Çünkü arkamızda eser siyasetinin dehası, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var…Onun belediyecilikte açtığı çığır, Türkiye için dönüm noktalarında biri olmuştur. Çok şükür, belediyecilikte Türkiye çağ atlamıştır… Şimdi sıra güzeller güzeli İzmir’imizi Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koymuş olduğu gerçek belediyecilikle tanıştırma vakti.

ÇARE HAMZA DAĞ'DA

Kıymetli İzmirliler, İzmir’i ayağa kaldıracak olan biziz; o güç bizde var… Çare; Cumhur İttifakı’nın Adayı, Adayımız Hamza Dağ’da; Onun İzmir’e 12 yıldır verdiği emekte, İzmir’in derdiyle dertlenen kalbinde… Onun tıpkı İzmir gibi naif duruşunda… Bu şehri karış karış ezbere bilişinde… Projelerinde.. Ve bunları hızla hayata geçirecek bilgi ve hakimiyetinde...Birileri “bakarız, düşünürüz” diye dursun… İzmir’in şifası Hamza Dağ’dır…Çare; Büyükşehirde Hamza Dağ; 30 ilçemizde hizmet aşkıyla yola çıkan 30 yüce gönüllü, fedakâr, şeffaf, başarı hikayeleri sahibi, pırıl pırıl adaylarımızdadır…

SİZE SORUYORUM: VAR MISINIZ?

Sevgili İzmir; Değerli İzmir sevdalıları…Şimdi size soruyorum…İzmir’e kaybettiği yılları, geri kazandırmaya var mısınız?İzmir’in kekik kokusunu, deniz kokusunu yeniden içinize çekmeye var mısınız?İzmir’i bu çarpık kentleşemeden, kurtarmaya var mısınız? Altıyla üstüyle İzmir’i yeniden inşa etmeye; çıkmaz sokaklardan kurtulmaya var mısınız? Tarlalardan tezgahlara, sokaklardan meydanlara kadar mutlu olmaya var mısınız?

1 NİSAN SABAHI KOLLARIMIZI SIVAYALIM

31 Mart’ta gerçek hizmetin adresini göstermeye var mısınız? İzmir artık mutlu olmayı hak ediyor…Bu da bizim elimizde, sizin elinizde Değerli İzmirliler… O halde; gönüllerimiz birleşsin, hayallerimiz birleşsin.1 Nisan sabahı her birlikte kollarımızı sıvayalım…İyi ki varsınız, iyi ki İzmirliyiz…Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklıyorum…