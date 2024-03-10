AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İletişim Teknolojileri Çarşısı'nda gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde, Konak'ta hizmet odaklı bir yönetim anlayışını vurguladı. Çankırı, Konak'ın ticaret merkezi olarak önemine dikkat çekerek, esnafların sorunlarına çözüm getireceklerini ifade etti.

Hizmet, Oydan Önce Önceliklidir

Ceyda Bölünmez Çankırı, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Konak'ın geceleyin başını yastığa koyan 330 bin kişinin yanı sıra, gündüzleri ticaret yapmak, alışverişe gelmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için gelen 2 milyon kişinin olduğunu belirtti. Bu nedenle esnafların aslında en çok dertlenen kesim olduğunu dile getiren Çankırı, partisinin hizmet odaklı bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, "Biz burada oy esaslı değil, nasıl bir hizmet getireceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Esnaflarımızın yaşadığı sorunları çözmek, ticaretin hacmini artırmak için buradayız" dedi.

Sokak Sağlıklaştırması ve Şehir Mobilyaları ile Konfor

Esnaf ziyareti sırasında projelerini paylaşan Çankırı, göreve geldikleri takdirde İletişim Teknolojileri Çarşısı'nda sokak sağlıklaştırması yapacaklarını belirtti. Bu çalışma kapsamında, tentelerin ve tabelaların değiştirileceğini, sokak aydınlatmalarının güvenli hale getirileceğini ifade etti. Ayrıca, bölgeye hareketli şehir kent mobilyaları ekleyerek, alışveriş yapan insanlara güvenli ve konforlu bir alan sağlayacaklarını söyledi.

Gelişim 1 Nisan İtibariyle Hız Kazanacak

Çankırı, mevcut yerel yönetimlerin bölgeye yeterince yatırım yapmadığını ifade ederek, 1 Nisan itibariyle gelişimin hızla yaşanacağına dair söz verdi. Konak'a hizmet etmek ve bölgeyi daha yaşanabilir kılmak için yola çıktıklarını belirten Çankırı, esnafların ve halkın desteğiyle bu hedefe ulaşacaklarına inandıklarını ifade etti.

'İLÇEDE TİCARETİN HACMİ YÜKSELECEK'

Çankaya'da iş yeri sahiplerinin çoğunun Konak'ta ikamet etmemesine rağmen oy esaslı çalışmadıklarını, bölgenin sorunlarına karşı hizmet odaklı sık sık ziyarette bulunduklarını kaydeden Çankırı, "Biz her gün mutlaka Konak'ın bir mahallesinde ve bir caddesinde esnaf programı yapıyoruz. En fazla sıkıntısı olanlardan bir tanesi de buradaki esnaflar. Bu ilçede 330 bin kişi akşam başını yastığa koyuyor ama 2 milyon kişi burayı iş yeri olarak ve ticaret yapmak adına kullanıyor, alışverişe geliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. O yüzden esnaflarımız burada aslında en dertli olanlar ama bizim oy alacağımız kişiler değiller. Ama biz burada bu çalışmayı gerçekten oy esaslı yapmıyoruz. Nasıl bir hizmet getireceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Buraya getireceğimiz hizmetle beraber bu ilçede ticaretin hacmi yükselecek" dedi.

'SORUNSUZ KONAK HEDEFLİYORUZ'

Yapılacak dönüşümle, yerinde yenilenmelerle, sosyal konutlarla sorunsuz bir Konak hedeflediklerini söyleyen Çankırı, "İnsanların artık bu ilçede yaşayabilecekleri, başlarını yastığa koyabilecekleri, iş yerlerine gidebilecekleri, çocuklarını okula götürebilecekleri, trafiksiz yaşayabilecekleri bir Konak için mücadelemizi anlatıyoruz. İçinde bulunduğumuz cadde de elektronikçilerin olduğu 'Bit pazarı' dediğimiz yer. Burada çok ciddi bir tabela kirliliği mevcut. Yapacağımız sokak sağlıklaştırması ile inşallah burası İzmir'in en gözde yerlerinden biri haline gelecek. Artık altyapıdan bahsetmiyorum bile. Çünkü İzmir'in zaten en önemli problemlerinden bir tanesi altyapı. 'Yağmur yağdığında burada ayağımızı bastığınız anda yerinden çıkan karolardan sular yüzümüze fışkırıyor' diyorlar. 'Bu çağda bu problemler kalmış olabilir mi?' diyorsunuz ama Ege'nin incisi İzmir'de maalesef böyle bir problemimiz var" açıklamalarında bulundu.

'TENTELERİ, TABELALARI DEĞİŞTİRİLECEK'

Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden Çankaya Caddesi, Anafartalar Caddesi, Kortej yolumuz, Mimar Kemalettin, Bit pazarı gibi yerler sokak sağlıklaştırmasının en hızlı yapılacak olan yerlerinden birkaç tanesi. Böylelikle bu yerlerdeki yenilikler kendini gösterecek ve iyileştirdiğinizde onun etrafındaki otelinden restoranına kadar tüm esnaflar birbirinden özenerek, birbirini destekleyecek. Buraların tenteleri, tabelaları değiştirilecek, güvenli bir sistem olsun diye sokak aydınlatmaları yapılacak. Hatta burada hareketli şehir kent mobilyalarını da koyacağız ve insanlar alışverişe geldiğinde hem güvenli alışveriş yapabilecekleri hem de oturabilecekleri bir alan sağlayacağız. Başkan olduktan sonra da burada kocaman bir kahvaltı yapacağımıza söz verdik" diye konuştu. (DHA)