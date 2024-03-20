İzmir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Şubat Ayında 1 Milyon 822 Bin 733'e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, İzmir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonunda 1 milyon 822 bin 733'e yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu rakam yüzde 9,3 artış gösterdi.

Taşıt Kayıtlarındaki Değişim

Ekim ayına kıyasla trafiğe kayıtlı araç sayısında bir düşüş yaşandı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalarak 12 bin 67 olarak gerçekleşti. Bu durum, İzmir'in trafiğe yeni kaydolan araçlar açısından İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer aldığını gösteriyor.

Taşıt Devri İstatistikleri

Şubat ayında İzmir'de devri yapılan 52 bin 283 aracın çoğunluğunu otomobiller oluşturdu. Bu araçların yüzde 66,4'ü otomobil, yüzde 16,4'ü kamyonet, yüzde 11,3'ü motosiklet, yüzde 2,0'si traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,3'ü minibüs, yüzde 0,6'sı otobüs ve yüzde 0,2'si ise özel amaçlı taşıtlar olarak kaydedildi.