Çiğli Belediyesi'nde kurum içi tedbirler

Koronavirüse karşı açık ve kapalı alanlarda etkin dezenfekte çalışmaları yürüten Çiğli Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında kurum içinde uygulanmak üzere bir dizi önlemler aldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı belediye olarak belediye hizmet binaları ve araçlarında uygulanmak üzere önemli kararlar aldıklarını belirtetek, "Koronavirüse karşı Çiğli Belediyesi olarak sürecin en başından itibaren gerekli önlemleri aldık. Çok sayıda kamusal alanda dezenfekte işlemi yaptık. Kurum olarak da bazı tedbirler aldık ve uygulamaya başladık. Önlemlerimiz hem personelimiz hem de kuruma gelen vatandaşımızı kapsıyor" dedi.

İşte o tedbirler

Tüm belediye birimlerinde (Belediye Şirket ve İştirakleri dahil) çalışan personel ve ziyaretçi girişleri tek kapıdan sağlanacaktır. Kalabalık ortamların vatandaşlarımız ve çalışanlarımızın sağlığı üzerinde yaratabileceği riskler dikkate alınarak, belediye hizmet binası içinde aynı anda sınırlı sayıda vatandaşımıza hizmet verilebilecektir. Yoğunluk yaşanabilecek birimlerimizde vatandaşlarımız belirli bir sırayla alınacaklardır. Belediye girişine 'dezenfektan kabini' kurulacaktır. Belediyemiz ana hizmet binası girişinde görevli personeller tarafından personele giriş ve çıkışta, vatandaşa ise girişte ateş kontrolü yapılıp gerekli bilgilendirme sonrası yönlendirmeler yapılacaktır. Bu konuyla ilgili görevli personellere eğitim verilecektir. Belediye hizmet binalarımız sıklıkla temizlenerek dezenfekte edilecektir. Asansör, tuvaletler, kapı kolları gibi ortak kullanım alanlarında özel hijyen tedbirleri alınacak, havalandırma sistemlerinin bakımı yapılacaktır.

Virüsten korunma yöntemlerine dair çalışanlarımız sürekli olarak EBYS ile bilgilendirilecektir. Temasın azaltılması ve virüs yayılmaması nedeniyle kurum içine gazete/dergiler sokulmayacak.

Personel masasının altındaki çöp kovaları toplanacak yerine tek kova konulacak. Araçlar dezenfekte edilecek ve personel dışında kimse taşınmayacak. Tüm araç kullanıcıları hijyenik eldiven kullanıp, koruyucu bariyerlerin ve diğer kullanım alanlarının dezenfeksiyonunu yapacaklardır. Pesonelin kişisel temizlik, hijyen ve korumasına özen gösterilecektir. Bu amaçla personellere uyması gereken kurallar ile ilgili broşür hazırlanarak çalıştığı yerlere asılması sağlanmıştır. Bu kurallardan bazıları aşağıdadır; Kurum içi dezenfektan sayısı arttırılacak. Önlük, maske ve eldiven temini yapılacaktır. Çalışanlarımıza maske ve eldiven dağıtımı yapılacaktır. Bunların kullanımı ile ilgili personele eğitim verilecektir. Parayla temas eden çalışanlarımıza eldiven kullanımı zorunlu hale getirilecektir.

Kurum içindeki kapı kolları ile temas olmaması için kapılar sürekli açık bırakılacaktır. Kapı kolları sık sık temizlenecektir. Kurum tuvaletlerindeki temassız el kurutma cihazları değiştirilecektir.

Temasın önlenmesi için kurum içi musluklar fotoselli musluklara çevrilecektir. Odaların sürekli havalandırılması sağlanacaktır. Klimalar dezenfekte edilecek ve daha sık bakımları yapılacaktır.

Kurum içindeki çay ocaklarında kullanılan cam ve seramik bardaklar yerine tek kullanımlık karton bardaklar kullandırılacaktır. Çay şekeri ambalajlı olarak verilecektir. İşyerine giriş ve çıkışta zorunlu olan personelin parmak izi alındıktan sonra dezenfektan ile el temizliği sağlanması zorunlu tutulacaktır. Her gün kıyafetlerini değiştirerek kuruma gelmeleri uyarısı yapılacaktır. Sigara içmemeleri konusunda sık sık uyarı yapılacaktır. Belediyemiz birimlerinde toplantı organizasyonu yapılmayacak, gerekirse toplantıların tamamı sanal ortamda gruplar üzerinden yapılacaktır.

Sosyal izolasyon için kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınılacak, tokalaşma, sarılma, öpüşme vb. selamlaşma yöntemleri terkedilerek uzaktan selamlaşma yapılması konusunda bir özdenetim geliştirilmesi sağlanacaktır. Kendileri veya aileleri yurt dışına seyahatte bulunmuş çalışanlarımızın 14 gün boyunca işyerlerine giriş yapmamaları sağlanmıştır.

Ambulanslar, cenaze ve engelli araçlar sık sık dezenfekte edilecek. İnsanların toplu olarak bir araya gelmelerini engellemek ve sosyal mesafeyi korumak adına Belediyemiz tarafından işletilen tüm tesisler ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Asansörlerin temizliği sık sık yapılacak ama az kullanılması yönünde uyarı notu yazılacak. Olası kriz anında çalışmak üzere ayrı bir hat üzerinde iletişim kurulması için bir hat alt yapısı çalışmaları başlatıldı. Virüsün yayılması ve bakanlıkların talimatı doğrultusunda personellerin çalışma sistemi değiştirilecektir. Personele Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uyarılarını takip etmeleri ve dikkate almaları yönünde uyarılar yapılacaktır. İhtiyaç duyulması durumunda personel görevlendirmeleri yapılacağı iletilmiştir. Maske ve dezenfektanın kendi kurumumuzda üretilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatı verilmiştir. ALO ÇEVRE ATIK HATTI 24 saat çalışacak, personel takviyesi yapılacaktır. İş güvenlik kurulları toplanmış ve kararlar ortak alınmıştır. Bir başkan yardımcısına bu süreci yönetmesi ve önlemler alınması için yetki verilmiştir.