Çiğli Belediyesi'nden grev açıklaması

Çiğli Belediyesi şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine 836 işçi greve çıktı. Grevle ilgili Çiğli Belediyesi'nden açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

SODEMSEN ile belediyemizde örgütlü olan DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şubesi arasında uzun zamandır devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamıştır. Bunun sonucunda Çiğli Belediyesi emekçileri, grev kararı almıştır.

Aşağıda açıklayacağımız belediyemizin sözleşme teklifininin, kamuoyuna "sefalet ücreti" olarak anlatılması ve sözleşmeye dair yorum yapanlar için açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklama bir ön bilgilendirme amaçlıdır.

Çiğli Belediyesi ÇİBEL Şirketi'nde hali hazırda en düşük işçi maaşı net 6.000 TL'dir. Bu maaşa net 2.137 TL artış önerilmektedir. Böylece en düşük işçi maaşı ortalama net 8.137 TL olmaktadır. Buna yıllık ikramiye ve yan haklar da dahil edildiğinde net 9.700 TL olmaktadır.

En yüksek grubun işçi maaşı ise hali hazırda net 8.000 TL'dir. Bu maaşa net 2.300 TL artış önerilmektedir. Böylece en yüksek grubun işçi maaşı ortalama net 10.300 TL olmaktadır. Bu rakama yıllık ikramiye ve yan haklar dahil edildiğinde net 11.900 TL olmaktadır. Sonuç olarak yaptığımız teklifin sonucunda Çiğli Belediyesi'nde ortalama maaş 11.000 TL olacaktır.

Belediye tarafınca ikinci yıl ücret zammı için de, her türlü risk ve olasılık göze alınarak enflasyon (TÜFE) önerilmiştir. Buna karşın sendika, (ÜFE+TÜFE)/2 + 2 şeklinde, farklı bir formülasyon önermektedir. Bugünün koşullarında enflasyon (TÜFE) %61 iken sendikanın önerdiği formül %90'a denk gelmektedir. Bu teklifle, Çiğli Belediyesi'nde 2023 yılı için ortalama maaş yaklaşık 20 bin TL civarına tekabül etmektedir.

Aynı sendika, daha dün (8 Nisan), İzmir'de bir başka belediyede ikinci yıl için %20 zam oranına imza atarken; Çiğli'de enflasyonu dahi kabul etmeyerek grev yolunu seçmiş, ikinci yılda anlaşma sağlanamaması üzerine sözleşmenin 1 yıllık yapılması önerisini de reddederek tüm seçenekleri kapatmış, hiçbir farklı seçenek ve öneriyi de kabul etmeyeceğini belirtmiştir. Bu karar düşündürücüdür!

Bugüne dek pandemi koşulları ve ardından yaşanan ekonomik krize rağmen hizmetlerimizi ve emekçilerimizin ödemelerini hiçbir zaman aksatmadık. Evet, ülkemizde her geçen gün derinleşen ekonomik kriz olduğu bir gerçektir. Fakat bu enflasyonist ortamın ve krizin sorumlusu Çiğli Belediyesi değildir. Unutulmamalıdır ki ekonomik kriz, bütün kurumları etkilemektedir. Emekçilerimiz gibi Çiğli Belediyesi de mağdur olan taraftır. Çiğli halkının, tarafımıza vermiş olduğu yetki çerçevesinde geçmişten gelen yüklü borçlara, iller bankasından her ay yapılan yaklaşık %40 kesintiye rağmen tasarruf tedbirleri uygulayarak ve gelir artırıcı çalışmalarla kamu görevimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Bütün bunların yanında krizle birlikte belediyemizin giderleri de artmasına rağmen masadan kalkan taraf olmamaya özen gösterdik ve öyle de oldu.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası'nın (SODEMSEN) yetkilileri ve şirket yöneticilerimizin bütün iyi niyet ve çabalarına rağmen bu duruma gelmesine üzüldüğümü belirtmek isterim. Çiğli emekçisi de Çiğli halkı da kıymetlimizdir.

Pandemi döneminde olduğu gibi iki elin parmaklarını geçmeyen Çiğli dışından gelen ŞEBEKE'yi de yandaş basın ile işbirliği içinde olanları da biliyoruz. Değişime direnenleri de kurumumuz içinde feodal ilişkileri kullanmaya çalışanları da biliyoruz. Çiğli emekçisinin haklı taleplerini fırsata çevirip, SİYASİ oyunlar içinde olanları da biliyoruz.

Bu kenti sırtında taşıyanları da bu kentin sırtından geçinenleri de biliyoruz. Biz kenti sırtında taşıyanlarız ve bu bilinçle sabahın altısında bizimle mesaiye başlayan emekçilerimizin hakkını teslim ediyoruz.

Siyaseten zarar vereceğini düşünenler bilsinler ki seçim arifesini fırsat bilerek yapacakları ile Çiğli halkına ve emekçilerine zarar vermelerine asla izin vermeyeceğiz.

Çiğli Belediye Başkanı olarak bir kez daha altını çiziyorum ki; alın teri ve emek bizler için kutsaldır. İşine sahip çıkan, emeğiyle çalışıp, Çiğli halkına hizmet eden hiçbir arkadaşımızın kaygılanmasına gerek yoktur. Emekçilerimizden ricam Çiğli dışından gelenlerin GÜZEL ÇİĞLİMİZİ karıştırmalarına izin vermeyin. Halkımız da verdiğimiz sözlerden geri adım atmayacağımıza emin olmalıdır. Çiğli halkından grev günlerinde yaşanacak aksaklıklar nedeniyle anlayış beklediğimi belirterek hak arama mücadelesi veren sendikalardan da bütün alanlarda aynı kararlılıkta mücadele etmelerini talep ediyorum.