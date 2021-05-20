İzmir'de artık çocuklar için de BİSİM var

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki BİSİM istasyonlarına artık çocuklar için de bisiklet koymaya başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirip çocuklar için bisiklet projesinin başlattı. İlk edapta çocuklar için her BİSİM istasyonuna iki çocuk bisikleti koyma kararı alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bisiklet kültürünün çocuk yaştan itibaren İzmir'de gelişmesini desteklediklerini söyledi. Her BİSİM istasyonuna iki adet çocuk bisiklete koyacaklarını belirten Soyer, toplamda ilk etapta 120 çocuk bisikletinin hizmete sunulduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’de bisiklet kültürünü geliştirmek için Türkiye’de ilk kez İzmir’de çocuk bisikletleri projesini hayata geçirdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İnciraltı Kent Ormanı’nda yapılan proje tanıtım etkinliğinde konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bugün yine ülkemiz şehirlerine öncülük ederek Türkiye’de ilk kez çocuk bisikletlerini, İzmir’de hayata geçiriyoruz. Bu sayede şehrimizde bisiklet kültürünün gelişmesini çocuk yaştan itibaren destekliyoruz. Her BİSİM istasyonunda iki adet olacak şekilde planladığımız 120 çocuk bisikletini, bugün İzmirli çocukların hizmetine sunuyoruz. Bu projemiz ile birlikte BİSİM filosunda 650’si yetişkin, 120’si tandem ve 120’si çocuk bisikleti olmak üzere toplamda 890 bisiklet kapasitesine eriştik” dedi. Soyer, katılımcılarla İnciraltı Kent Ormanı’ndan İzmir Marina’ya kadar pedal çevirdi.

Türkiye’de ilk: Tandem bisikletler

Başkan Tunç Soyer, doğaya saygılı ve insan odaklı ulaşım politikaları çerçevesinde önceliklerinin İzmir’de toplu ulaşım, yaya ve bisikletli ulaşımı geliştirmek olduğunu söyleyerek “Bisikleti bir hobi olmanın ötesinde bir ulaşım aracı olarak İzmir genelinde yaygınlaştırmak amacıyla bisiklet altyapısını güçlendiriyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemli odağını Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemimiz yani BİSİM oluşturuyor. 373 bin üyesiyle BİSİM, İzmir’de bisiklet kullanımını teşvik etmek adına ülkemizde kamu eliyle hayata geçirilen en önemli projelerden biri. Son iki yılda BİSİM’de birçok yenilik yaptık: Fahrettin Altay, Mavişehir İZBAN, Bornova Metro, Buca Hasanağa Parkı’nda, yeni BİSİM istasyonlarımızı hizmete aldık. İzmir genelinde BİSİM istasyon sayısını 55’e çıkardık. Bu yılın bitimine kadar İzmir genelinde istasyon sayımızı 60’a çıkartacağız. Gaziemir, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için kiralık bisiklet sistemi kurduk. Tandem bisikletler ile Türkiye’de bisiklet ulaşımında bir ilki gerçekleştirdik. Birden fazla kişinin aynı anda bisiklet kullanmasını mümkün kılarak görme engelli vatandaşlarımızın da bisiklet ulaşımındaki engelleri kaldırdık” dedi.

Pandemi vurgusu

Pandemi döneminde bisikletin değerinin tüm dünyada daha iyi anlaşıldığını söyleyen Soyer, bisiklet fabrikalarının tam kapasite ile çalıştığını, Avrupa ülkelerinde bisiklet kullanıcılarına nakit desteği yapıldığını söyledi. Böyle bir ortamda BİSİM'in, Büyükşehir’in bisiklet yollarını geliştiren projelerinin ne kadar doğru ve önemli olduğunun da ortaya çıktığını vurgulayan Soyer, “Pandemi süresince Konak’ta Şehit Nevres, Vasıf Çınar, 2. Kordon ile Plevne Bulvarı ile Yeşildere yan yolu ve Gaziler Caddesi’nde; Narlıdere ilçemizde Narlıdere Merkez ile Sahilevleri bisiklet yolu arasında ve Dikili’de Sevgi Yolu ile Uğur Mumcu Caddesi’nde yaklaşık 15 kilometrelik bisiklet yolunu hizmete açtık. Karşıyaka’da Aziz Nesin, Konak’ta Cumhuriyet ve Talatpaşa bulvarlarında bisiklet yolu çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Gaziemir, Buca, Çeşme, Menderes, Bayındır, Tire, Bergama ve Selçuk ilçelerimizde de planlama ve projelendirme çalışmalarımız son hızla sürüyor” şeklinde konuştu.

107 kilometreye çıkıyor

Şehir merkezinde uygulanan bisiklet park yerleri ile bisiklet tamir istasyonlarını merkez dışı ilçelerde de yaygınlaştırma çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Soyer şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl içerisinde kent genelinde 35 bisiklet tamir istasyonu ve 50 bisiklet pompasını ücretsiz şekilde hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Son bir yıl içerisinde 85 noktada 779 bisiklet park yerini hizmete aldık. 2021 yılı sonuna kadar 20 tamir istasyonu ve yaklaşık 250 bisiklet park yerini de vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. İzmir, mevcut durumda 84 kilometrelik bisiklet yoluna sahip ve bu rakam çok yakında 107 kilometre olacak. Körfezin etrafını çepeçevre kuşatan bisiklet yolu tamamlandı. Bunun yanında kısa vadede 103 kilometre, orta ve uzun vadede ise 248 kilometrelik bisiklet yolu daha tesis etmeyi planlıyoruz. Böylelikle İzmir’de bisikletin günlük yolculuk dağılımındaki oranını yüzde 0,5’ten, yüzde 1,5’e yükseltmeyi öngörüyoruz.”

Gelecek nesillere güzel bir İzmir bırakmak

İzmir’de sadece iki yıl içerisinde acı bir biçimde yaşadığımız felaketlerin hepsinin insanlık eliyle doğada yaratılan çok boyutlu tahribatın sonucu olduğunu vurgulayan Soyer, “İzmir’deki ulaşım sorununu kapsamlı bir planlama yaklaşımı, çağdaş ve yenilikçi ulaşım alternatifleriyle geliştirme çabamız bu yüzden. Büyük metro ve tramvay yatırımlarımız, elektrikli otobüsler, deniz ulaşımında yaptığımız çalışmalar hep bunun sonucu. Ve elbette bugün bizleri bir araya getiren çocuk bisikletlerini hizmete sunmamızın temel sebebi de tam olarak bu. Yani, gelecek nesillere güzel bir İzmir bırakmak...” dedi.