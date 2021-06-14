Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşiminde İzmir’in dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu unvanın İzmir’i dünyanın gündemine taşıyacak bir başarı olduğunu söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı birinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi(AASSM)’nde gerçekleştirildi. Oturumda İzmir’in dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandığını belirten Başkan Soyer, Cittaslow Metropol unvanını ile İzmir’in dünyadaki diğer metropollere referans olacağını söyledi.



Yol gösterecek turnusol kağıdı

Meclis toplantısında İzmir’in dünyanın ilk Cittaslow Metropol pilot kenti unvanını kazandığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Metropollere de bu unvanın verilmesi ve bununla ilgili kriterlerin oluşturulması için uzun yıllardır bu çalışmayı yapıyorduk. 12 Haziran’da Cittaslow 2021 Genel Kurulu’nda İzmir’in bu unvanı alması karara bağlandı. Dünyada ilk kez İzmir, Cittaslow Metropol unvanını aldı. Bu hepimizin ortak başarısı, İzmir'in ortak başarısıdır. Paris, Brüksel, Barselona’nın yanı sıra ABD'de birçok metropol bu unvanı almak istiyordu. Dünyanın birçok yerinde bu konuda çalışma yapılıyordu. İzmir'in ön almış olması hem prestij hem de Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarımıza yol gösterecek bir turnusol kağıdı olacak” dedi.

İzmir referans olacak

Bu unvanın İzmir’i dünyanın gündemine taşıyacak bir başarı olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Bundan sonra bu unvanı almak isteyen metropoller için İzmir referans olarak gösterilecek. Bu bizim için büyük bir gurur oldu. Buna emek veren çalışma arkadaşlarıma ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. İzmir dünya sahnesinde çok daha fazla yer alacak. Hepimiz İzmirli olmakla çok daha fazla övüneceğiz" şeklinde konuştu.



Oybirliği ile geldi oybirliği ile geri gitti

Oturumda Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in isminin Kiraz’da yeni açılan bir yola verilmesine ilişkin meclise gelen komisyon raporu meclis üyeleri tarafından oybirliği ile Hukuk Komisyonuna geri iade edildi. Kiraz Belediye Başkanlığının ilçede bulunan Menderes Caddesinden başlayarak kuzeydoğuya doğru, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Atatürk Caddesinde son bulan, yapımı Karayolları tarafından yürütülen ve genellikle Çevre Yolu olarak belirtilen bulvar niteliğindeki yeni açılan yola “Alparslan Türkeş” isminin verilmesine ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu meclise oybirliği ile gelmişti.

Borçlanma komisyona havale edildi

İZBETON A.Ş’nin görev ve sorumlulukları çerçevesindeki çalışmalarında kullanılmak üzere 60 milyon TL iç borçlanmaya ihtiyacının borçlanma limitinin yüzde onunu aşmaması nedeniyle borçlanma talebiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ilişkin önerge ise ilgili komisyona havale edildi.



