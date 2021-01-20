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Polisten kaçarken dereye uçtu

İzmir'de ağabeyine ait otomobili gizlice alan genç, polise yakalanınca kaçmak isterken dereye uçtu

Polisten kaçarken dereye uçtu
20 Ocak 2021 Çarşamba 08:54

Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece 02.00 sıralarında 14 yaşındaki H.C.A., ağabeyine ait otomobili alarak dışarı çıktı. Yanına 20 yaşındaki arkadaşı B.A.'yı da alan genç, daha sonra akaryakıt istasyonuna girdi. Aracına benzin doldurduktan sonra otomobille gezen genç, o sırada devriye görevi yapan polis ekiplerinin dikkatini çekti.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için H.C.A.'nın kullandığı aracı durdurmak istedi. Ancak genç buna uymayarak kaçmaya çalıştı. Polisten kaçmaya çalışırken manevra yapan genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince dereye uçtu.

Polis ekipleri olayı hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler daha sonra H.C.A. ve arkadaşı B.A.'yı dereden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki gencin de kazadan yara almadan kurtulduğu belirlendi.

Polis ekipleri H.C.A.'yı ehliyetsiz araç kullanmaktan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve trafiği tehlikeye atmaktan para cezası kesti. Araçta bulunan B.A.'ya da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için ceza kesildi.

Dereye uçan otomobil çekici yardımı ile ordan çıkartıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #çiğli #araç dereye uçtu
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