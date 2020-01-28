Seferihisar'da istifa dalgası

İzmir'in sakin şehri Seferihisar, bugünlerde hiç de sakin değil. Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde çeşitli branşlarda görevli 10'a yakın doktordan bazıları, son 2 ay içinde görevlerinden istifa etti, bazıları da başka hastanelere tayinini istedi.

Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde son 2 ayda10'a yakın doktorun istifa etmesi ve tayinini istemesi ilçe halkının tepkisini çekti. Sürekli muayene oldukları doktorları yerinde bulamayan vatandaşlar durumun akıbetini öğrenemezken, hastanede işlerin yolunda olmaması hastaları da rahatsız etti. Doktorların hastaneden ayrılmak istemesinin sebebi olarak Başhekim tarafından kendilerine mobbing uygulandığı iddiası oldu. Yaşadıkları mağduriyet karşısında bazı doktorların resmi makamlara gerekli şikayette bulunacakları da belirtildi. Doktorların istifalarını vermeleri ve vahim iddialar üzerine Başhekimi olayları yalanladı. İddialar karşısında Başhekim Serhat Pirinççi şunları söyledi "İddialar tamamen asılsız. Arkadaşlarımızın bazıları emekli oldu, diğer arkadaşlarımızın da görevlendirilmeleri İl Müdürlüğümüz tarafında da biliniyor. Ben biraz sert olduğum için belki bunlar söylenmiş olabilir. Hastanemiz İzmir'in en iyi devlet hastanelerinden biri. Geride bıraktığımız zaman diliminde yoğun girişimlerimiz sonucu 2 milyon TL gibi bir yatırımı Seferihisar'a hastanemize kazandırdık.

Kamuda en çok mobbing sağlıkta

Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yaşanan bu olay gözleri bir kez daha sağlık sektörüne çevirdi. Kamu kurumlarında mobbing sıklığının en belirgin yaşandığı alan sağlık sektörü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170 rakamlarına göre mobbing başvurusunda bulunan çalışanların, şikayet dağılımına bakıldığında yaklaşık yüzde 60'ının istifaya zorlama, görev yeri değişikliği, hakaret ve kötü muamele olarak karşımıza çıkıyor. Sonra sırasıyla, sözlü taciz, ayrımcılık, yasal hakların kullandırılmaması, haksız yere tutanak tutulması, iftira atılması, fiziksel şiddet ve en sonda da cinsel taciz geliyor.