Soyer'den Güzel Sanatlar Fakültesi için açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tınaztepe'ye taşınmaması için kendisinden destek isteyen öğrenciler adına umut veren bir girişimde bulundu

Soyer, üniversite rektörlüğüne gönderdiği yazıyla, taşınması planlanan fakültenin bugünkü binasını sağlamlaştırmak için her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri geçtiğimiz günlerde fakültenin rektörlük binası olarak tasarlanan bir başka binaya taşınmasına karşı çıkmış ve bir imza kampanyası başlatmıştı. Öğrenciler yayınladıkları bildiride ise şu ifadelere yer vermişti: “Yarım yüzyıla yakın süredir Türkiye’nin ve İzmir’in kültür sanat yaşamına büyük katkıları olan okulumuz Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, yıllar önce Alsancak’tan Narlıdere’ye taşınmıştı. Şimdi de Narlıdere’de kök salmış geleneğinden koparılarak sanat eğitiminin imkânsız olduğu, rektörlük için tasarlanmış bir binaya taşınmak isteniyor. Bu düşünce, Güzel Sanatlar Fakültesi&r squo;nin ölüm fermanından başka bir şey olamaz. Örneğin; sahnesiz tiyatro eğitimi yapılamaz, çünkü sahne bu eğitimin yüreğidir. Stüdyosu olmadan sinema eğitimi olamaz, fırınları olmadan seramik eğitimi yapmanın olanağı yoktur. Tüm bunların yanı sıra, bizlere olduğu söylenen fakat hiçbir şekilde kamuoyuna sunulmayan, mevcut binamıza ilişkin deprem raporunun bizlerle ve kamuoyu ile açıkça paylaşılmaması kuşkularımızı artırmaktadır. Elbette can güvenliğimiz her şeyden daha önemli fakat alternatif olarak bize sunulan yer taleplerimizi hiçbir şekilde karşılamamaktadır. Öğrencisini ve akademisyenlerini muhatap almayan bir yönetim anlayışını kınıyoruz.”

Göreve hazırız

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, okullarının taşınmasına karşı yürüttükleri mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den de yazdıkları dilekçeyle destek istedi. Öğrencilerin talepleri karşısında kayıtsız kalmayan Başkan Tunç Soyer, bu konudaki resmi adımı gecikmeden attı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bir yazı gönderen Soyer, "İzmir'in köklü üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi'nin güzel sanatlar eğitiminin uygun fiziksel koşularda yürütülebilmesi adına, güzel sanatlar eğitimine uygun ve yıllardır öğrenci yetiştiren söz konusu yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve güzel sanatlar öğrencilerinin eğitimlerine mevcut yerinde devam edebilmes i için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü desteğin verileceği ve işbirliği yapılabileceği" ifadelerine yer verdi.

Sanatın üretim alanlarını korumak görevimiz

Öğrencilerin mağdur olmaması adına sundukları işbirliği ve destek teklifinin Rektörlük tarafından olumlu karşılık bulmasını beklediklerini belirten Başkan Tunç Soyer, şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin taleplerini yerine getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Taşınma nedeni şayet depreme karşı hassasiyet ise gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra fakülte binasını depreme karşı sağlamlaştırmak için gereken desteği verebiliriz. İzmir’in yeniden kültür ve sanatın yoğun olarak üretildiği bir şehir olmasını hayal ediyoruz. Bu doğrultuda kültür ve sanatının üretim alanlarını korumak ve yeni meydanlar açmak asli görevimiz."