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İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda 2023 yılı 18. Bölge Faaliyet Planı kapsamında yer alan Saha Kampı ve Bölge Tatbikatı Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde yapıldı.

Tatbikata 64 UMKE gönüllüsü ile diğer kurumlardan 90 personel ve 21 araç katıldı.

3 gün süren tatbikatın ilk 2 gününde afet ve olağan dışı durumlarda medikal bilgi ve beceri içeren derslerin yanı sıra psikolojik ilkyardım, beslenme, barınma, olay yerine intikal, olay yeri yönetimi, triyaj, haberleşme, enkaz altındaki hastaya yaklaşım, temel dağcılık ve yer yön bulma konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Tatbikatın son gününde ise ekipler Karantina Adası açıklarındaki senaryo gereği, deprem esnasında denizde meydana gelen tekne kazasında yaralanan 25 kazazedeye müdahale etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan yardım ihbarının ardından olay yerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ile helikopter sevk edildi.

Balık adamların tekneye çıkardığı kazazedelere ilk müdahaleleri botlarda görevli UMKE personelleri tarafından yapıldı.

Kıyıya getirilen kazazedeler, ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Ali Özbudak, tatbikatın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UMKE ekiplerinin Türkiye ve dünyanın birçok yerindeki kurtarma operasyonunda başarıyla görev aldığını söyledi.

İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan ve İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş da tatbikata katılan personele teşekkür belgesi verdi.