Bornova Anadolu Lisesi'nde düzenlenen akreditasyon şenliği büyük beğeni topladı. İzmir İl Müdürü Dr. Ömer Yahşi'nin himayesinde gerçekleştirilen Erasmus+ Akreditasyon şenliğine 70 okul ve 3500 öğrenci katıldı. Öğrenciler, birçok alanda yapılan atölyelerde deneyim kazandı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Erasmus Akreditasyon faaliyetlerinin öğretim kalitesini artırdığını ve yeni teknolojilerin kullanımını teşvik ettiğini belirtti. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan, gelecek yıl bu programda yer alacak kurumlar açısından deneyim paylaşımının önemini vurguladı.

İzmir Akreditasyon Şenliği'nin diğer illere örnek olabileceğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, süreçte yaşadıkları sorunları ve deneyimlerini diğer öğretmenlere aktardılar. Çeşme Alaçatı Öğretmenevinde düzenlenen “Erasmus + Akreditasyonu Deneyim Paylaşım Çalıştayı” ile yurt dışındaki faaliyetlerini tamamlamış okullardaki öğretmenlerin deneyimlerini paylaştığı belirtildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde gerçekleştirilen mesleki eğitim çalıştayına 20 okuldan 40 öğretmen katıldı. Deneyimlerini paylaşan öğretmenler, öğrencilerin yurtdışından iş teklifleri aldığını ve yeni uygulamalara katıldığını aktardılar.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi koordinasyonunda yapılan okul eğitim çalıştayında, "Geleceğin Sınıfları" konusu ele alındı. Bu kapsamda, yenilikçi öğrenme uygulamaları ve yurtdışındaki örnek uygulamalar sunuldu. Yetişkin eğitimi akreditasyonu kapsamında gerçekleştirilen çalıştayda da önemli bilgi alışverişleri yapıldı.

Çalıştay, 28 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.