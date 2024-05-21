Enerji sektörünün önde gelen firmalarından Teksan İç ve Dış Ticaret Şti'nin bünyesindeki Orbus'un ana sponsorluğunda düzenlenen golf turnuvası, Urla'daki İzmir Golf Kulübü'nde gerçekleşti. 24 sporcu, gün boyunca süren mücadelede ter dökerken, tatlı bir rekabet de yaşandı.

Turnuvanın zirvesinde ise kazananlar belli oldu! Heval Savaş Kaya ve Poyraz Alpbaz birinciliği paylaşırken, ikincilik kürsüsünde Yalçın Alpbaz ve İlker İkier yer aldı. Üçüncülük kupaları ise Engin Taner ve Kelami Ertan'ın oldu.

Teksan İç ve Dış Ticaret Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Binali Koçak, spora verdikleri önemi vurgulayarak, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.