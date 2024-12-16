İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesini korumak ve kış aylarında artan hava kirliliğini önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hava Kirliliği Denetim Ekibi, kentteki 280 kömür satış noktasında 900 denetim gerçekleştirdi. Standartlara uymayan yakıtlar için yasal işlemler uygulandı.

Yakıt denetimleri yoğunlaştı

İzmir’de kış aylarında hava kirliliğine neden olan başlıca etkenlerden biri kaçak ve kalitesiz kömürler. Hava Kirliliği Denetim Ekibi, ısınma amaçlı kullanılan yakıtların çevreyi kirletmemesi için sıkı önlemler aldı. Kömür satış noktalarından alınan numuneler, akredite laboratuvarlarda incelenerek standart dışı ürünler tespit edildi. Bu süreçte İzmir Valiliği tarafından onaylı satış izin belgesi olmayan kömürlerin satışına da izin verilmedi.

Doğalgaz kullanımı arttı

Son yıllarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte İzmir’deki kömür satış noktalarının sayısında da azalma görüldü. Metalurji ve Malzeme Mühendisi Gökhan Doğan, son beş yılda kayıtlı kömür satış deposu sayısının 364’ten 280’e düştüğünü ve yüzde 23 oranında bir azalma yaşandığını belirtti. Doğan, yurttaşları kömür satın alırken mutlaka satış izin belgelerini kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Hava kalitesi 10 ölçüm istasyonuyla takipte

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 sabit ve 1 mobil hava kalitesi ölçüm istasyonu ile kent genelinde hava kalitesini sürekli izliyor. Ölçüm sonuçları, şeffaf bir şekilde www.havaizleme.gov.tr adresinde paylaşılıyor. Ayrıca, kaloriferlerin eğitimli kişilerce yakılması ve bacaların düzenli olarak temizlenmesi konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bu çalışmalarla hava kalitesinin artırılması hedefleniyor.