İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaz sıcaklarının hissedilmesiyle birlikte derelerdeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, düzenli olarak yaptıkları kanal, dere temizliği çalışmalarının koku sorunundaki iyileşmeyi ortaya serdiğini de dile getirdi.

Yağmurla taşınan malzeme dere tabanına çöküyor

Büyük kanal sistemine bağlı kanalizasyon hatlarında, yağmur suyu ızgaralarında ve tüm derelerde 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğinin altını önemle çizen İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, “Yoğun şehir yerleşiminin içerisinden geçip körfeze dökülen 33 dere yatağı bulunuyor ve derelerin içerisinden geçen yerleşim alanlarından, yollardan dere yataklarına gelen alüvyal malzemeler, kentsel çöpler ve organik malzemeler yağmurlardan sonra dere tabanına çöküyor. Bizler düzenli olarak temizlik yapmamıza rağmen tabana çöken bu maddeler kirlilik ve sıcaklığın etkisiyle geçici bir koku sorununa yol açıyor ama ekiplerin sürekli sahada müdahalesiyle bu süre uzamıyor” dedi.

Hedef tertemiz Körfez

28 farklı iş makinası 34 kamyon ve 60 personel ile çalışmaları büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini ifade eden İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, “Halkapınar Arap Deresi, Manda Çayı ve Büyük Çiğli Deresi’nde temizlik çalışmalarını tamamladık ve yaklaşık 80 bin ton yani 4 bin kamyon malzemenin dere yataklarından uzaklaşılmasını sağladık. Ancak 26 Mayıs Pazar günü yaşanan yağışla birlikte temizlenen derelere tekrar kentsel çöpler ve organik malzemeler birikti. Ekiplerimiz özellikle Halkapınar Arap Deresi’ndeki temizliğe öncelik verdi. Burada önce su tahliyesine başladık ve bu sene Arap Deresi’ni üçüncü kez temizliyoruz. İZSU olarak temiz körfez hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz, bayram tatili, hafta sonu demeden canla başla yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiğli’de 3’üncü fazın etkilerini bu sene göreceğiz

Dere temizliklerin yanı sıra Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki revizyon ve kapasite artırma çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Sadi, “3 fazdan oluşan tesisteki bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar koku sorununun azalmasına büyük katkı sağlıyor. Etkilerini de bu sene göreceğiz. 4’üncü fazda çalışmalar tamamlandığında ise tesisin kapasitesi yüzde 36 oranında artacak ve Türkiye’nin en büyük arıtma tesisine sahip kent unvanı yeniden İzmir’e ait olacak” dedi.